Dwie narracje jednego konfliktu. "Znaczące różnice co do warunków zawieszenia broni"

Trump o opłatach za przepłynięcie cieśniny Ormuz
Pomiędzy Iranem i USA pozostają znaczące różnice co do warunków zawieszenia broni, w tym w kwestiach nuklearnych - powiedział w piątek agencji Reuters wysoko postawiony irański urzędnik. Natomiast prezydent USA Donald Trump, w rozmowie telefonicznej z CBS, poinformował, że "Iran zgodził się na wszystko".

Wysoko postawiony irański urzędnik powiedział również, że cieśnina Ormuz będzie otwarta pod warunkiem przestrzegania przez USA zobowiązań rozejmu.

- Nie osiągnięto porozumienia w sprawie szczegółów kwestii nuklearnych - powiedział irański przedstawiciel i dodał, że konieczne są poważne negocjacje.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Iranu oświadczyło zaś, ze wzbogacony uran nie opuści kraju. - Wzbogacony irański uran nie będzie nigdzie przekazywany – powiedział rzecznik irańskiego MSZ Esmail Bagei w telewizji państwowej.

Co dalej z rozejmem?

W piątek minister spraw zagranicznych Iranu oświadczył, że przepływ wszystkich statków handlowych przez cieśninę Ormuz jest całkowicie otwarty na pozostały okres zawieszenia broni, w następstwie zawarcia rozejmu w Libanie.

Następnie irańska agencja Fars, cytowana przez CNN, podała, że Iran zamknie cieśninę Ormuz, jeśli amerykańska blokada morska będzie kontynuowana. Wcześniej prezydent USA Donald Trump oświadczył, że Teheran zgodził się nigdy więcej nie blokować tego strategicznego szlaku.

Media: Iran może ponownie zamknąć cieśninę Ormuz

Zdaniem irańskiego przedstawiciela Iran ma nadzieję, że przy pomocy Pakistanu, który mediował pomiędzy stronami, w najbliższych dniach uda się osiągnąć wstępne porozumienie z możliwością przedłużenia zawieszenia broni, by "stworzyć przestrzeń do dalszych rozmów na temat zniesienia sankcji wobec Iranu i zapewnienia rekompensaty za szkody wojenne".

- W zamian Iran wykaże społeczności międzynarodowej pokojowy charakter swojego programu nuklearnego – powiedział urzędnik, dodając, że każda inna "narracja dotycząca trwających rozmów jest przekłamaniem sytuacji".

Polska pomoże w trwałym otwarciu cieśniny Ormuz. Europejskie rozmowy

Trump: Iran zgodził się na wszystko

Prezydent USA Donald Trump w rozmowie telefonicznej z CBS poinformował natomiast, że "Iran zgodził się na wszystko", w tym na wspólne działania na rzecz usunięcia wzbogaconego uranu z kraju i przetransportowania go do USA.

Powiedział również, że takie działania nie będą wymagać obecności amerykańskich żołnierzy na miejscu. Trump stwierdził, że obie strony spodziewają się spotkania jeszcze w ten weekend, a USA będą blokować irańskie porty "dopóki sprawa nie zostanie załatwiona".

Źródło: PAP, CNN

Konflikt na Bliskim WschodzieIranUSADonald Trump
Wydawczyni działu Biznes tvn24.pl
