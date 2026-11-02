Ze świata Zatrzymano prezesa jednego z największych banków w kraju Oprac. Alicja Skiba |

Serbia po wyborach Źródło zdj. gł.: BalkansCat / Shutterstock.com

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Przed zatrzymaniem prezesa policja przez ponad 30 godzin przeszukiwała siedzibę Alta Banku - powiadomiła telewizja Nova.

Macura próbował uciec do Moskwy po wyborach parlamentarnych z 25 października, przegranych przez obóz Vuczicia - przekazały "FT" osoby zaznajomione z sytuacją.

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Prezes Alta Banku zatrzymany

Macura jest jednym z czterech serbskich biznesmenów, którzy znaleźli się na liście osób objętych wnioskiem o nałożenie amerykańskich sankcji. Pismo zostało skierowane do sekretarza stanu USA Marco Rubio przez republikańskiego kongresmena Joe Wilsona - przypomniała bałkańska redakcja Radia Wolna Europa.

Wniosek - zakładający m.in. zakaz wjazdu do USA oraz korzystania z amerykańskiego systemu finansowego - argumentowano tym, że wymienieni biznesmeni współpracowali z byłym prezydentem Vucziciem i wykorzystywali zasoby publiczne do pomnażania swoich prywatnych majątków.

Narodowy Bank Serbii (NBS) - bank centralny tego kraju - ogłosił w sobotę cofnięcie Alta Bankowi zezwolenia na prowadzenie działalności. Jak podano w uzasadnieniu, decyzja ta miała na celu ochronę interesów deponentów oraz utrzymanie stabilności systemu finansowego.

Alta Bank to jeden z największych serbskich banków.

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Wspieranie Rosji przez bank

Serbska telewizja N1 przypomniała, że Alta Bank odegrał istotną rolę w umożliwieniu przepływu środków należących do rosyjskich osób fizycznych i prawnych - zarówno do, jak i z Serbii - po rosyjskiej pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę w 2022 r.

Lista pod przewodnictwem byłego prezydenta przegrała 25 października wybory z grupą 250 niezależnych kandydatów, wyłonioną przez ruch studencki, który przez niemal dwa lata regularnie organizował w Serbii antyrządowe protesty.