Zapowiedź Trumpa, branża alarmuje. "Koszty byłyby ogromne"

Protesty w Danii i Grenlandii przeciwko roszczeniom USA wobec wyspy

"Koszty tych dodatkowych ceł byłyby ogromne dla niemieckiego i europejskiego przemysłu, zwłaszcza że czasy i tak są trudne"- przekazała Mueller w cytowanym przez Reuters komunikacie.

Zdaniem szefowej VDA kluczowe jest teraz skoordynowane działanie UE.

Rzecznik rządu RFN Stefan Kornelius oświadczył w sobotę, że Niemcy wspólnie z europejskimi partnerami "w stosownym czasie" odpowiedzą na groźby prezydenta USA Donalda Trumpa dotyczące nałożenia ceł na kraje wspierające Grenlandię.

Trump zapowiada nowe cła

W sobotę Trump zapowiedział, że od 1 lutego 2026 r. nałoży 10 proc. cła na osiem państw europejskich - Danię, Norwegię, Szwecję, Francję, Niemcy, Holandię, Finlandię i Wielką Brytanię - za ich postawę wobec jego roszczeń do Grenlandii.

Państwa te wysłały na Grenlandię małe grupy żołnierzy, którzy mają wziąć udział w kierowanych przez Danię ćwiczeniach "Arctic Endurance".

Zapowiedziane przez Trumpa cła mają w czerwcu wzrosnąć do 25 proc. i obowiązywać, dopóki USA nie zawrą umowy w sprawie zakupu wyspy będącej autonomicznym terytorium Danii.

