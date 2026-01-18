Zapowiedź Trumpa, branża alarmuje. "Koszty byłyby ogromne"

"Koszty tych dodatkowych ceł byłyby ogromne dla niemieckiego i europejskiego przemysłu, zwłaszcza że czasy i tak są trudne"- przekazała Mueller w cytowanym przez Reuters komunikacie.
Zdaniem szefowej VDA kluczowe jest teraz skoordynowane działanie UE.
Rzecznik rządu RFN Stefan Kornelius oświadczył w sobotę, że Niemcy wspólnie z europejskimi partnerami "w stosownym czasie" odpowiedzą na groźby prezydenta USA Donalda Trumpa dotyczące nałożenia ceł na kraje wspierające Grenlandię.
Trump zapowiada nowe cła
W sobotę Trump zapowiedział, że od 1 lutego 2026 r. nałoży 10 proc. cła na osiem państw europejskich - Danię, Norwegię, Szwecję, Francję, Niemcy, Holandię, Finlandię i Wielką Brytanię - za ich postawę wobec jego roszczeń do Grenlandii.
Państwa te wysłały na Grenlandię małe grupy żołnierzy, którzy mają wziąć udział w kierowanych przez Danię ćwiczeniach "Arctic Endurance".
Zapowiedziane przez Trumpa cła mają w czerwcu wzrosnąć do 25 proc. i obowiązywać, dopóki USA nie zawrą umowy w sprawie zakupu wyspy będącej autonomicznym terytorium Danii.
Autorka/Autor: BC/dap
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: CHRISTOPHER NEUNDORF/EPA/PAP