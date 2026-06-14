Ze świata Krytycznie mało ropy. Zapasy USA na niebezpiecznym poziomie Alicja Skiba |

Infrastruktura naftowa na irańskiej wyspie Chark. Materiał archiwalny Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Magazyny w Cushing zapewniają dostawy ropy naftowej w USA. Stamtąd amerykańska ropa West Texas jest przesyłana rurociągami do rafinerii w całym kraju. W normalnych czasach Cushing przechowuje około 40 mln baryłek ropy, a wydajność magazynów sięga 75 milionów. Jednak według Amerykańskiej Agencji Informacji Energetycznej (EIA) obecne zapasy Cushing wynoszą 21,6 mln baryłek.

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Kiedy rezerwy spadają poniżej 20 mln, ze zbiorników nie da się wiele uzyskać: zawierają już głównie bezużyteczny osad.

W Cushing kończy się ropa, ponieważ Ameryka stała się ostatnią deską ratunku dla regionów świata, które zazwyczaj zaopatrują się w ropę i paliwo z Bliskiego Wschodu. Popyt na amerykańską ropę wzrósł do rekordowego poziomu podczas wojny z Iranem, a surowa ropa wypływa z Cushing szybciej, niż amerykańscy producenci mogą uzupełniać zapasy.

Zapasy ropy naftowej w najbogatszych krajach świata kurczą się o 6,3 mln baryłek dziennie i według danych EIA wynoszą zaledwie 2,6 mld baryłek. To zaledwie 100 mln baryłek powyżej poziomu stresu operacyjnego - powiedział CNN David Oxley, główny ekonomista ds. surowców w Capital Economics.

Wejście w strefę zagrożenia w miesiąc

Zapasu ropy naftowej nie da się zużyć do ostatniej kropli, jak w samochodzie. Poniżej pewnego progu rurociągi nie są w stanie utrzymać ciśnienia, a rafinerie nie mogą dostarczać odbiorcom produktów.

Przy tak szybkim zużywaniu się zapasów światowy rynek ropy naftowej może wejść w strefę zagrożenia w ciągu miesiąca. Nawet drobny problem może wywołać panikę na rynku. Ceny mogą stać się niezwykle zmienne z dnia na dzień, a wyciek z rurociągu, pożar rafinerii lub nawet niekorzystne warunki pogodowe mogą znacznie podnieść ceny ropy i gazu.

Za każdym razem, gdy poziom ropy magazynowanej w Cushing zbliżał się do minimów operacyjnych, ceny paliw osiągały historyczne maksima: tak było w 2008, 2022, 2023 roku - podkreśliła stacja, dodając, że to samo może ponownie wydarzyć się w ciągu kilku tygodni.

- W tej chwili bijemy na alarm - stwierdził Mike Sommers, prezes Amerykańskiego Instytutu Naftowego.

- Niespotykane poziomy zapasów osiągają punkt krytyczny - powiedział Neil Chapman, wiceprezes ExxonMobil, podczas konferencji w Nowym Jorku w końcu maja. - Kiedy osiągniecie ten punkt, ceny gwałtownie wzrosną - dodał.

- Ropa naftowa może dziś z łatwością przekroczyć 90 dolarów, zmierzając w kierunku 140–160 dolarów za baryłkę w nadchodzących miesiącach, a cena gazu może przekroczyć pięć dolarów, jeśli cieśnina Ormuz nie zostanie w pełni otwarta - powiedział David Oxley z Capital Economics.

Zawirowania na rynku ropy

Kryzys na globalnym rynku paliwowym wybuchł po tym, jak 28 lutego Izrael i USA zaatakowały Iran, przez co w odwecie Teheran zablokował cieśninę Ormuz. Wcześniej tą trasą transportowano jedną piątą światowych dostaw paliw. Ceny ropy gwałtownie wzrosły od tamtej pory, a wahania nie ustępują. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział podpisanie porozumienia z Iranem w niedzielę, jednak rzecznik irańskiej dyplomacji zaprzeczył tym doniesieniom. Obecnie ceny ropy Brent oraz WTI oscylują na poziomie odpowiednio 87,33 dolarów za baryłkę oraz 84,88 dolarów za baryłkę.

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