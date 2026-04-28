"Zamrożony konflikt". Najgorszy scenariusz dla USA

Prezydent USA Donald Trump
Trump o rozmowach z Iranem: dobrze się dogadujemy, ale kto wie
Konflikt z Iranem wszedł w fazę przypominającą "zimną wojnę", bez perspektyw na jej szybkie zakończenie. Utrzymujący się impas zmusza USA do długotrwałej obecności militarnej w regionie, a ceny energii pozostają wysokie - ocenił portal Axios powołując się na źródła w administracji Donalda Trumpa. Jak dodał, to najgorszy scenariusz dla amerykańskiego prezydenta, zarówno politycznie, jak i gospodarczo.

Rozmówcy portalu obawiają się, że USA stały się stroną "zamrożonego konfliktu". Jedno ze źródeł, które cytuje Axios, ocenia, że na sześć miesięcy przed wyborami do Kongresu w połowie kadencji prezydenta "zamrożony konflikt jest najgorszą rzeczą dla Trumpa - politycznie i gospodarczo".

Jednak w ocenie portalu ten impas w każdej chwili może zamienić się w "wojnę gorącą", ponieważ zarówno Iran, jak i Ameryka czekają na to, aż przeciwnik ustąpi lub - mimo zawieszenia broni - zacznie strzelać pierwszy.

Prezydent waha się na razie, czy rozpocząć nowe ataki na Iran, czy też liczyć na to, że jakieś efekty przyniesie taktyka "maksymalnej presji" ekonomicznej, która miałaby skłonić Teheran do podjęcia rozmów na temat rezygnacji z programu nuklearnego.

Czytaj też: Iran "prowadzi grę długoterminową"

Iran "rozumie tylko bomby"

Jeden z doradców Trumpa przekazał portalowi, że prezydent uznał, iż Iran "rozumie tylko bomby", ale konsultuje się z różnymi osobami, również spoza swego gabinetu, w poszukiwaniu wyjścia z impasu.

Wśród polityków, których prezydent prosi o radę, jest republikański senator Lindsey Graham, skądinąd bliski sojusznik Trumpa.

Graham zaleca podjęcie kolejnych operacji wojskowych, by wybrnąć z patowej sytuacji. "Panie prezydencie, proszę obstawać przy swoim dla dobra narodu i świata. To irański reżim i jego postępowanie jest problemem, a nie pan" - napisał w poniedziałek senator na platformie X i wezwał Trumpa do odrzucenia najnowszej propozycji Teheranu dotyczącej negocjacji.

Iran przedstawił Stanom Zjednoczonym plan deeskalacji, który koncentruje się na rozwiązaniu na początek kryzysu wokół cieśniny Ormuz i amerykańskiej blokady morskiej. Polegałby on na uzgodnieniu długoterminowego zawieszenia broni lub trwałym zakończeniu wojny, ale warunkiem byłoby zawieszenie rozmów na temat irańskiego programu nuklearnego.

Iran "jest w stanie upadku". Trump o wiadomości z Teheranu

Różne wizje zakończenia konfliktu

Inni doradcy prezydenta nalegają na zwiększenie nacisku na Teheran poprzez zaciskanie reżimu sankcji, tak aby Iran nie był w stanie ani eksportować ropy, ani jej składować i w rezultacie został zmuszony do zamknięcia szybów naftowych, co przyniosłoby kolosalne straty.

Axios zwraca jednak uwagę, że część ekspertów uważa, iż nawet taka presja nie skłoni Iranu do daleko idących ustępstw.

W piątek portal telewizji Al-Dżazira podał, powołując się na analityków rynku ropy i dyplomatów, że Iran nadal zarabia na eksporcie surowca, ma też polityczną wolę, by te restrykcje przeczekać, toteż może je przetrzymać, podczas gdy cierpliwość USA może się wyczerpać.

USA i Izrael 28 lutego zaatakowały Iran, który w odpowiedzi prowadził uderzenia na państwa Zatoki Perskiej i praktycznie zamknął cieśninę Ormuz, a USA wkrótce potem zablokowały irańskie porty. Zawieszenie broni w tym konflikcie obowiązuje od 8 kwietnia.

TVN24
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
