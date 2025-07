Tak Parlament Europejski chce walczyć z tanimi przesyłkami

Parlament Europejski chce ograniczyć zmasowany napływ tanich przesyłek ze sklepów internetowych spoza Unii Europejskiej. Pomóc mają w tym nowe obostrzenia. Chodzi między innymi o wprowadzenie dodatkowej opłaty manipulacyjnej w wysokości 2 euro oraz zachęcenie zagranicznych platform do tworzenia magazynów w Europie.

Codziennie do Unii trafia około 12 mln małych paczek z zakupami online spoza UE , co znacząco obciąża służby celne i organy nadzoru rynku.

Parlament proponuje zachęcanie zagranicznych platform do tworzenia magazynów w UE, skąd możliwe byłoby wysyłanie towarów do klientów. Pozwoliłoby to na skuteczniejszą kontrolę jakości i bezpieczeństwa produktów oraz ograniczyłoby ryzyko oszustw celnych.