Francuscy przedsiębiorcy podliczają straty z powodu zamieszek

Jest za wcześnie, by podać dokładne wyliczenie strat, ale obecnie to "ponad miliard euro, nie licząc szkód dla turystyki; filmy z zamieszek, które obiegły świat, psują wizerunek Francji" – powiedział przewodniczący Medef Geoffroy Roux de Bézieux w wywiadzie dla dziennika "Le Parisien". Organizacje turystyczne we Francji wskazują m.in. na masowe odwoływanie rezerwacji i przyjazdów przez turystów zagranicznych, w szczególności przez Amerykanów.