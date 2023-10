Założyciel upadłej giełdy kryptowalut przyznał przed sądem, że "wiele osób ucierpiało"

czytaj dalej

Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2023 roku ma wynieść 192 miliardy złotych - wynika z notyfikacji fiskalnej przesłanej Brukseli przez polski rząd. Nominalnie to rekord, jednak w stosunku do Produktu Krajowego Brutto (PKB) były okresy, gdy sytuacja była gorsza. Oto jak to wyglądało w ostatnim czasie.