Założyciel giganta skazany na dożywocie. "Wyjątkowo ogromna" skala

Profesor Góralczyk: Chiny odrodziły się, czują się równorzędnym partnerem dla USA Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Wyrok zamyka sprawę koncernu, który stał się symbolem kryzysu zadłużeniowego w Chinach.

"Wyjątkowo ogromna" skala

Jak podkreślił w uzasadnieniu orzeczenia sąd w Shenzhen, cytowany przez chińskie media państwowe, przestępcza działalność Xu (znanego również jako Hui Ka-yan) i jego spółek "poważnie naruszyła porządek socjalistycznej gospodarki rynkowej" Chin oraz prawa własności publicznej i prywatnej.

Sąd zaznaczył, że "skala finansowa przestępstw była wyjątkowo ogromna", co doprowadziło do "szczególnie poważnych strat gospodarczych" - podała telewizja CCTV.

Wyrok sądu

Sąd uznał miliardera za winnego m.in. nielegalnego gromadzenia depozytów, oszustw przy pozyskiwaniu funduszy, wyłudzeń przy emisji papierów wartościowych oraz łapówkarstwa. Według sądu w latach 2016-2021 deweloper fałszował sprawozdania finansowe "na dużą skalę", by zawyżać wartość aktywów i ukrywać zobowiązania.

Ponadto wykorzystywał stanowisko do organizowania oszustw księgowych i "pod pretekstem wypłaty dywidend przywłaszczył majątek spółki".

Wobec Xu orzeczono konfiskatę całego mienia i pozbawienie praw publicznych. Na Evergrande Group nałożono grzywnę w wysokości 8,82 mld juanów (ponad 1,3 mld dol.), a na spółkę zależną Evergrande Real Estate karę - 7 mld juanów (ponad 1 mld dol.). W powiązanych postępowaniach sądy w Shenzhen skazały łącznie 56 osób z kierownictwa i personelu Evergrande na kary od roku i 10 miesięcy do 18 lat więzienia.

Hui Ka Yan Źródło zdjęcia: Paul Yeung/Bloomberg/Getty Images

Filar gospodarki Chin

Chiński sektor budownictwa i nieruchomości odpowiadał wcześniej za około jedną czwartą PKB kraju, będąc głównym motorem jego wzrostu gospodarczego.

Potężne zadłużenie branży, którego symbolem stała się grupa Evergrande, uznano za poważne zagrożenie dla stabilności gospodarki.

W szczytowym momencie całkowite zobowiązania Evergrande sięgały ponad 330 mld dolarów, co uczyniło ją najbardziej zadłużonym przedsiębiorstwem tej branży na świecie.