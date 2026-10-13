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Załamanie na rynku. W "złoty" miesiąc

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Źródło wideo: TVN24 BIS
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Sprzedaż samochodów osobowych w Chinach gwałtownie spadła. Zwykle jest to szczyt sezonu zakupowego, ale we wrześniu odnotowano największy spadek w tym roku.

Jak poinformował japoński portal Nikkei Asia, sprzedaż aut spadła we wrześniu w Chinach o 29 procent w skali roku.

Z kolei sprzedaż aut spalinowych załamała się o 43 proc. rok do roku do 534 tys. sztuk, a pojazdów elektrycznych i hybryd typu plug-in o 16,7 proc. do 1,08 mln - podał w poniedziałek portal, powołując się na najnowsze dane Chińskiego Stowarzyszenia Samochodów Osobowych (CPCA).

Głębsze tąpnięcie w segmencie pojazdów z napędem konwencjonalnym sprawiło, że udział tzw. elektryków w miesięcznej sprzedaży nowych aut osiągnął rekordowe 67 proc.

Załamanie na rynku sprzedaży aut w Chinach

Wrzesień określany jest w branży mianem "złotego" miesiąca. Tym razem jednak nie przyniósł oczekiwanego odbicia na największym rynku motoryzacyjnym świata.

Według ankiety przeprowadzonej przez stowarzyszenie (CPCA) ponad jedna trzecia dealerów zadeklarowała, że sezonowy wzrost sprzedaży w tym roku w ogóle się nie pojawił, a konsumenci odkładają decyzje zakupowe.

Słabość na rynku wewnętrznym kontrastuje z wynikami zagranicznymi, co, jak zauważa Nikkei Asia, ilustrują raporty samych koncernów.

Najwięksi producenci pojazdów elektrycznych, BYD oraz Geely, odnotowali we wrześniu skok sprzedaży eksportowej odpowiednio o 154 proc. i 162 proc. rok do roku. W tym samym czasie ich sprzedaż w Chinach spadła o 13 proc. w przypadku BYD, a o 20 proc. w przypadku Geely.

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Przyczyny załamania na rynku aut

Analitycy domu maklerskiego Nomura tłumaczą spadek popytu w Chinach ograniczaniem rządowych dopłat do wymiany pojazdów oraz wygaszaniem ulg podatkowych.

Eksperci wskazują, że ekspansji zagranicznej chińskich aut sprzyjają wysokie ceny paliw wynikające z konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Nomura zastrzega jednak, że silny eksport zapewni jedynie "ograniczoną" rekompensatę dla słabnącego rynku wewnętrznego.

Źródło: PAP
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Tagi:
Gospodarka ChinChinysamochody
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