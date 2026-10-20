Ze świata Zakłócenia w działaniu telefonów i internetu w całym kraju Oprac. Krzysztof Krzykowski |

Awaria prądu na całej Kubie 6 lipca Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: ERNESTO MASTRASCUSA/PAP/EPA.

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Według Radia Marti największy chaos w poniedziałek występował na terenie aglomeracji Hawany, stolicy Kuby, gdzie w kilku miejscach niezadowolona ludność wyszła protestować na ulice.

Trudna sytuacja na Kubie

Odpowiedzialna za dostawy energii elektrycznej państwowa spółka UNE potwierdziła, że w większości prowincji występowały poważne niedobory energii elektrycznej, wynikające z awarii bloków w pięciu elektrowniach.

17 awarii

Jedna z awarii dotyczy największej elektrowni Kuby im. Antonio Guiterasa w Matanzas. W tym roku zakład ten z powodu usterek wstrzymywał dostawy prądu już 17 razy.

Od weekendu najdłuższe przerwy w dostawach energii elektrycznej występują w Hawanie, Cienfuegos, Pinar del Rio, Matanzas oraz w Camaguey. W kilku kubańskich gminach prądu nie ma od pięciu dni.