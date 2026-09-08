Ze świata Awaria na lotniskach w Wielkiej Brytanii i Irlandii. "Wszystko zamarło" Oprac. Alicja Skiba |

Awaria na brytyjskich lotniskach. Operator kontroli ruchu lotniczego NATS doświadczył problemów - relacja Macieja Worocha Źródło wideo: TVN24 BiS Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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"Ustaliliśmy, że przyczyną problemu był nasz system obsługi lotów. Nasi inżynierowie są na miejscu i pracują w trybie pilnym, aby jak najszybciej przywrócić normalne funkcjonowanie" - poinformowała NATS w oświadczeniu.

Jak dodano, loty odbywają się, a przestrzeń powietrzna jest otwarta, ale "przywrócenie normalnego stanu zajmie trochę czasu".

Brytyjskie lotniska o awarii

Heathrow, największy brytyjski węzeł lotniczy przekazał, że pracuje z NATS w celu jak najszybszego rozwiązania problemu. Z kolei lotnisko w Edynburgu oświadczyło, że usterka może wpłynąć na jego funkcjonowanie. Z zakłóceniami mierzy się również m.in. port w Dublinie, który poinformował, że sytuacja wpływa zarówno na odloty, jak i przyloty.

The air traffic control service @NATS is experiencing a technical issue which is impacting departing flights at UK airports.



Arriving flights are not currently impacted.



We are supporting our local NATS team in their efforts to resolve the issue as quickly as possible. We… pic.twitter.com/0s5pu4ODM5 — Heathrow Airport (@HeathrowAirport) September 8, 2026 Rozwiń

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Pasażerowie utknęli w samolotach

Maciej Woroch, korespondent "Faktów" TVN na antenie TVN24 BiS opowiadał o tym, jak wygląda sytuacja na lotniskach. Według jego informacji "przynajmniej do godziny 19 (20 w Polsce - red.) nie będzie można normalnie przeprowadzać rejsów na i z Heathrow, podobnie na Gatwick i kilku innych lotniskach".

Dziennikarz powołał się również na doniesienia, że "na wielu lotniskach w Europie pasażerów lecących do Londynu zaproszono do samolotów, drzwi zostały zamknięte, ale samoloty nie odjechały od rękawów".

- To dlatego, że nie wiadomo czy i kiedy będą mogły wyruszyć z drogi, a nikt nie będzie chciał podejmować decyzji o wyjściu z pokładu, bo to oczywiście bardzo utrudni sytuację, gdy pojawią się ewentualne zgody na starty i lądowania - zwrócił uwagę.

Problemy mogą potrwać przynajmniej do 19 czasu lokalnego Źródło zdjęcia: Shutterstock

Jak dodał, według aplikacji śledzącej loty Flightradar 24 na Heathrow i w jego okolicach "wszystko zamarło".

- Ci, którzy mieli dziś, zwłaszcza dzisiejszego popołudnia, wyruszyć w drogę do Londynu albo przez Londyn, będą pewnie w miarę możliwości przesadzani. Jeśli jednak są już w tych samolotach, które były odprawione do Londynu, to najpewniej do swoich destynacji zgodnie z rozkładem nie dotrą - zauważył.

Woroch przypomniał, że to linie lotnicze są odpowiedzialne za odprawienie i przetransportowanie do celu pasażerów, więc "to ich zmartwieniem będą nasze bilety".

Problemy na brytyjskich lotniskach

To nie pierwszy raz, jak w obszarze Wysp Brytyjskich występują podobne problemy. W 2023 r. błąd w automatycznym działaniu systemu przetwarzania planów lotów spowodował chaos na brytyjskich lotniskach. Szefowie linii lotniczych informowali później, że zapewnienie zwrotów kosztów i odszkodowań klientom kosztowało ich firmy łącznie ponad 100 mln funtów. NATS zapowiedział, że zrewiduje swoje plany postępowania w przypadku awarii.

Z kolei w lipcu 2025 r. problem techniczny związany z radarem w brytyjskim systemie kontroli ruchu na ponad cztery godziny zakłócił loty na głównych lotniskach w Wielkiej Brytanii, w tym w Londynie.