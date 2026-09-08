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Awaria na lotniskach w Wielkiej Brytanii i Irlandii. "Wszystko zamarło"

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Awaria na brytyjskich lotniskach. Operator kontroli ruchu lotniczego NATS doświadczył problemów - relacja Macieja Worocha
Źródło wideo: TVN24 BiS
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Część odlotów z głównych brytyjskich lotnisk została zakłócona we wtorek po tym, jak operator kontroli ruchu lotniczego National Air Traffc Services doświadczył problemów technicznych. Wśród lotnisk dotkniętych ograniczeniami i opóźnieniami znalazły się Heathrow, Gatwick, Manchester i Stansted. O zakłóceniach poinformował również port w irlandzkim Dublinie.

"Ustaliliśmy, że przyczyną problemu był nasz system obsługi lotów. Nasi inżynierowie są na miejscu i pracują w trybie pilnym, aby jak najszybciej przywrócić normalne funkcjonowanie" - poinformowała NATS w oświadczeniu.

Jak dodano, loty odbywają się, a przestrzeń powietrzna jest otwarta, ale "przywrócenie normalnego stanu zajmie trochę czasu".

Brytyjskie lotniska o awarii

Heathrow, największy brytyjski węzeł lotniczy przekazał, że pracuje z NATS w celu jak najszybszego rozwiązania problemu. Z kolei lotnisko w Edynburgu oświadczyło, że usterka może wpłynąć na jego funkcjonowanie. Z zakłóceniami mierzy się również m.in. port w Dublinie, który poinformował, że sytuacja wpływa zarówno na odloty, jak i przyloty.

Pasażerowie utknęli w samolotach

Maciej Woroch, korespondent "Faktów" TVN na antenie TVN24 BiS opowiadał o tym, jak wygląda sytuacja na lotniskach. Według jego informacji "przynajmniej do godziny 19 (20 w Polsce - red.) nie będzie można normalnie przeprowadzać rejsów na i z Heathrow, podobnie na Gatwick i kilku innych lotniskach".

Dziennikarz powołał się również na doniesienia, że "na wielu lotniskach w Europie pasażerów lecących do Londynu zaproszono do samolotów, drzwi zostały zamknięte, ale samoloty nie odjechały od rękawów".

- To dlatego, że nie wiadomo czy i kiedy będą mogły wyruszyć z drogi, a nikt nie będzie chciał podejmować decyzji o wyjściu z pokładu, bo to oczywiście bardzo utrudni sytuację, gdy pojawią się ewentualne zgody na starty i lądowania - zwrócił uwagę.

Problemy mogą potrwać przynajmniej do 19 czasu lokalnego
Problemy mogą potrwać przynajmniej do 19 czasu lokalnego
Źródło zdjęcia: Shutterstock

Jak dodał, według aplikacji śledzącej loty Flightradar 24 na Heathrow i w jego okolicach "wszystko zamarło".

- Ci, którzy mieli dziś, zwłaszcza dzisiejszego popołudnia, wyruszyć w drogę do Londynu albo przez Londyn, będą pewnie w miarę możliwości przesadzani. Jeśli jednak są już w tych samolotach, które były odprawione do Londynu, to najpewniej do swoich destynacji zgodnie z rozkładem nie dotrą - zauważył.

Woroch przypomniał, że to linie lotnicze są odpowiedzialne za odprawienie i przetransportowanie do celu pasażerów, więc "to ich zmartwieniem będą nasze bilety".

Problemy na brytyjskich lotniskach

To nie pierwszy raz, jak w obszarze Wysp Brytyjskich występują podobne problemy. W 2023 r. błąd w automatycznym działaniu systemu przetwarzania planów lotów spowodował chaos na brytyjskich lotniskach. Szefowie linii lotniczych informowali później, że zapewnienie zwrotów kosztów i odszkodowań klientom kosztowało ich firmy łącznie ponad 100 mln funtów. NATS zapowiedział, że zrewiduje swoje plany postępowania w przypadku awarii.

Z kolei w lipcu 2025 r. problem techniczny związany z radarem w brytyjskim systemie kontroli ruchu na ponad cztery godziny zakłócił loty na głównych lotniskach w Wielkiej Brytanii, w tym w Londynie.

Źródło: Reuters, TVN24
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Tagi:
Wielka BrytaniaLotnictwolotnisko
Alicja Skiba
Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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