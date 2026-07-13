Ze świata Zakaz mediów społecznościowych dla dzieci w UE. Projekt już po wakacjach Wiktor Knowski |

Barbara Nowacka, ministra edukacji o zakazie mediów społecznościowych dla dzieci Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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- Nasze dzieci potrzebują czasu w prawdziwym świecie. Czasu na zabawę, na nawiązywanie przyjaźni, na popełnianie błędów. Czasu na kształtowanie własnej tożsamości i osobowości, zanim zrobi to za nie algorytm - powiedziała von der Leyen dziennikarzom w Brukseli.

We need age-appropriate restrictions on platforms.



This is not about whether children can access social media.



It is about when social media can access our children.



For a safer start online for every child ↓ https://t.co/QheuC3gFzx — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 13, 2026 Rozwiń

"Nie chodzi o to, czy dzieci mogą mieć dostęp do mediów społecznościowych. Chodzi o to, czy i kiedy media społecznościowe mogą mieć dostęp do naszych dzieci" - dodała von der Leyen we wpisie w mediach społecznościowych.

Zakaz mediów społecznościowych dla dzieci

W grudniu 2025 roku Australia stała się pierwszym krajem na świecie, który wprowadził ograniczenia w dostępie do mediów społecznościowych dla dzieci - w przypadku tego kraju limit wyznaczono na 16 lat.

Podobne rozwiązanie wejdzie w życie z początkiem przyszłego roku w Grecji. Nad własnymi ograniczeniami pracują również m.in Słowenia, Wielka Brytania, Austria, Hiszpania i Polska.

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Na początku roku wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka zapowiedział wprowadzenie systemu weryfikacji wieku dla młodych w aplikacji mObywatel. Funkcja o nazwie "Atrybut", która będzie umożliwiała potwierdzenie, że ukończyło się 15 lat, ma zostać wprowadzona pod koniec tego roku.

- To jest fundamentalne rozwiązanie technologiczne, które pozwoli ograniczyć dzieciom dostęp do mediów społecznościowych, ale to rozwiązanie będzie gotowe dopiero z końcem roku. (...) Pamiętajmy, że weryfikacja dostępu do mediów społecznościowych dzieci spowoduje konieczność weryfikacji dostępu każdego z nas - bo każdy z nas będzie musiał się logować do platformy społecznościowej swoimi prawdziwymi danymi - komentował pod koniec stycznia wiceminister.