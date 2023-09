Słowacja zmienia zdanie w sprawie zboża z Ukrainy

czytaj dalej

Jeśli dzisiaj słyszymy, że gdyby nie Orlen, to byłoby gorzej pod względem inflacji, to biorąc pod uwagę, że spółka utrzymywała wcześniej relatywnie wysokie marże, tobym powiedział, że jest dokładnie odwrotnie - ocenił w rozmowie z TVN24 Biznes ekonomista Marek Zuber, odnosząc się do słów prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. - Gdybyśmy mieli konkurencję, to ona wymuszałaby ograniczanie marż - wyjaśnił.