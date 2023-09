Łatwych i szybkich rozwiązań nie ma. To, co stało się wczoraj i dzisiaj, jest gorsze dla obu stron - stwierdził w TVN24 BiS Rafał Mładanowicz, były pełnomocnik ministra rolnictwa do spraw rozwoju współpracy z Ukrainą. Wskazał, że przez kilkanaście miesięcy nie zostały w Polsce i w Unii Europejskiej wprowadzone systemy, które mogłyby pomóc Ukrainie. - Największą winę ponoszą osoby zarządzające spółkami państwowymi, strona rządząca - stwierdził.

Polska, Słowacja i Węgry ograniczyły import zbóż z Ukrainy po tym, jak Komisja Europejska zdecydowała się nie przedłużać zakazu sprzedaży do pięciu krajów sąsiadujących z Ukrainą, w tym do Rumunii i Bułgarii. W reakcji Ukraina złożyła w poniedziałek skargi do Światowej Organizacji Handlu (WTO) w tej sprawie.

Sprawę skomentował na antenie TVN24 BiS Rafał Mładanowicz, były pełnomocnik ministra rolnictwa ds. rozwoju współpracy z Ukrainą.

- Łatwych i szybkich rozwiązań nie ma. To, co stało się wczoraj i dzisiaj jest gorsze dla obydwu stron - ocenił.

Ekspert: terroryzowanie polityków w Polsce i na świecie

Według niego największym problemem jest to, że przez kilkanaście miesięcy nie zostały w Polsce i w Unii Europejskiej wprowadzone systemy, które mają pomóc Ukrainie.

- Aby w ten sposób zabezpieczyć wewnętrzny rynek Unii Europejskiej przed olbrzymią konkurencyjnością produkcji rolnej w Ukrainie. Koszty produkcji zboża w Ukrainie to 25 procent kosztów, które są w Unii Europejskiej. Tego nie można porównać - podkreślił.

Dodał, że irytuje go odwołanie do głodu na świeci. - Żniwa trwają cały rok. Nie ma możliwości, aby zabrakło surowców rolnych. Problemem na świecie i w Europie jest kwestia dezinformacji i kapitału, który wpływa na to, gdzie, komu oraz co ma być sprzedane. Nadużywane jest pojęcie głodu, żeby terroryzować polityków w Polsce i na świecie - stwierdził.

Rafał Mładanowicz w rozmowie zauważył też, że nie stworzyliśmy "warunków do przetwórstwa i wykorzystania surowców rolnych w paliwach różnego rodzaju".

- Podczas wojny kupujemy od Rosji dużo surowców. To jest dla przeciętnego człowieka nie do wyobrażenia. Codziennie giną ludzie na wojnie, a dalej robi się biznes z Rosją. To przerażające - ocenił.

Reforma rolna w Europie

Jego zdaniem Polska jest w rewelacyjnym położeniu geopolitycznym, geograficznym. - Nasze porty mogą się szybko rozwijać. Nie może być tak, że politycznie będziemy się przerzucać i mieć wojenkę ze stroną ukraińska - zaznaczył.

- Musimy przygotować się w Europie do reformy rolnej. Każdy rolnik powie, że nie chce dopłat, ale chce warunki do prowadzenia działalności. Jak nie ma polityki rolnej, nie ma systemów eksportowych i przetwórczych, to się nie da (prowadzić biznesu - przyp. red) - wyjaśnił.

Mładanowicz przypomniał, że pracując w ministerstwie wskazał, że "mamy olbrzymią ilość infrastruktury w Polsce, która jest nie wykorzystywana".

- Ona jest i potrzebujemy kilku miesięcy, aby ją uruchomić. To infrastruktura jest na ścianie wschodniej, przygranicznej. W portach Trójmiasta mamy terminal agro - wskazał zapewniając, że "wszystko jest do zrobienia".

Na pytanie, że skoro wszystko jest do zrobienia, to czego zabrakło, odpowiedział, że "odpowiedzialność i odwagi". - Największą winę ponoszą osoby zarządzające spółkami państwowymi, strona rządząca. (Także) strona związkowa, działacze i strona opozycyjna nie wywierała zbyt dużej presji, aby rządzący podjęli radykalne decyzje, które nie doprowadziłyby sytuacji, która miała miejsce wczoraj czy dzisiaj - wytłumaczył.

"U nas karty rozdaje pogoda"

Gość TVN24 BiS odniósł się również do notowań surowców. - Wysokie ceny, które mieliśmy, nie były naturalne. Nie było podstawy, żeby one wystrzeliły w kosmos, tak jak wystrzeliły. Teraz ceny są już prawie normalne, ale koszty produkcji nie są normalne. To, co dzieje się w ostatnich miesiącach nie ma uzasadnienia kompletnie - przekazał.

Jego zdaniem, dzisiaj w rolnictwie niczego nie możemy przewidzieć. - Siejemy i zbieramy raz do roku, coraz większe mamy problemy z produkcją zwierzęcą. Coraz trudniej jest nam zarobić. Tu jest wszystko nieprzewidywalne. U nas karty rozdaje pogoda, mamy ogromne koszty - podsumował.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:jr/dap

Źródło: TVN24 Biznes