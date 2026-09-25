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Trump ma plany wobec amerykańskiego diesla. Były sekretarz energii: to nie ma sensu

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Donald Trump zwrócił się do amerykańskiej Polonii
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Joey Sussman / Shutterstock.com
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Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że zamierza wprowadzić zakaz eksportu amerykańskiego oleju napędowego. Według jego byłego sekretarza energii Dana Brouillette'a pomysł "nie ma żadnego ekonomicznego sensu" - podaje stacja CNN.

We wtorek Trump dał do zrozumienia, że stosuje naciski wewnątrz własnej administracji na wprowadzenie zakazu eksportu diesla.

- Powiedziałem: nie wysyłajmy oleju napędowego. Produkujemy go bardzo dużo - oświadczył dziennikarzom.

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Apele o obniżenie cen diesla

- To jeden z tych pomysłów, które na początku brzmią dobrze, ale kiedy się zagłębić w szczegóły, nie ma żadnego ekonomicznego sensu" - stwierdził Dan Brouillette w rozmowie z CNN.

Ekspert sprawował funkcję sekretarza energii w trakcie pierwszej kadencji Donalda Trumpa, w latach 20219-2021.

Coraz więcej republikanów apeluje do Trumpa - należącego do tej partii - o podjęcie działań, dzięki którym udałoby się obniżyć bardzo wysokie ceny diesla. W piątek osiągnęły na stacjach benzynowych poziom ok. 6,50 dolarów (prawie 25 zł) za galon (ok. 3,79 litra).

Diesel na amerykańskich stacjach benzynowych kosztuje ok. 6,50 dolarów za galon
Diesel na amerykańskich stacjach benzynowych kosztuje ok. 6,50 dolarów za galon
Źródło zdjęcia: Shutterstock

Benzyna podrożeje wraz z dieslem

Brouillette ostrzegł, że ograniczenie eksportu amerykańskiego diesla sprawi, że rafinerie zmniejszą wolumen ropy przetwarzanej na benzynę, olej napędowy i paliwo lotnicze.

- Olej napędowy pochodzi z tej samej baryłki ropy, co benzyna. Zatem gdy wstrzymuje się jego rafinację, wstrzymuje się również rafinację benzyny, co skutkuje ograniczeniem na rynku i może doprowadzić do podwyżek cen zarówno benzyny, jak i diesla - wytłumaczył były sekretarz energii, obecnie pracownik naukowy w Centrum Globalnej Polityki Energetycznej Uniwersytetu Columbia.

Zwolennikiem pomysłu Trumpa nie jest również obecny minister energii Chris Wright.

- Tak radykalne rozwiązanie, jakim jest zakaz eksportu oleju napędowego, zdecydowanie nie zadziała - stwierdził w trakcie wydarzenia zorganizowanego w środę w Nowym Jorku przez magazyn "The Economist".

Paliwo utknie w rafineriach

Eksperci prognozują, że w perspektywie krótkoterminowej, blokada eksportu 1,5 mln baryłek oleju napędowego dziennie mogłaby spowodować gwałtowny spadek cen tego paliwa - zwłaszcza wzdłuż wybrzeża Zatoki Meksykańskiej i na Środkowym Zachodzie USA, gdzie znajduje się wiele amerykańskich rafinerii.

- Jednak nadwyżka diesla prawdopodobnie zostałaby w tych regionach, ponieważ Stany Zjednoczone nie dysponują wystarczającą liczbą rurociągów, aby przetransportować paliwo na wschodnie i zachodnie wybrzeże - powiedział Brouillette.

Dan Brouillette, były sekretarz energii w administracji Trumpa ostrzega przed zakazem eksportu diesla
Dan Brouillette, były sekretarz energii w administracji Trumpa ostrzega przed zakazem eksportu diesla
Źródło zdjęcia: ERIK S. LESSER/EPA/PAP

Zagrożenie dla inwestycji

W dłuższej perspektywie zakaz eksportu grozi zamrożeniem inwestycji zagranicznych, co z kolei może podważyć cel administracji Trumpa, żeby zwiększyć moc rafinerii w USA.

- Wysyłacie naprawdę zły sygnał do tych, którzy chcieliby zainwestować w Stanach Zjednoczonych w rozwój tej infrastruktury. Jeśli nie będą mogli liczyć na wasze wsparcie, nie zainwestują tu pieniędzy - zaznaczył.

Jego zdaniem administracja Trumpa powinna skupić się na rozbudowie infrastruktury energetycznej i wydobyciu ropy naftowej.

Źródło: CNN
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Tagi:
Donald TrumpUSApaliwa
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