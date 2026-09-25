Ze świata Trump ma plany wobec amerykańskiego diesla. Były sekretarz energii: to nie ma sensu Oprac. Alicja Skiba |

Donald Trump zwrócił się do amerykańskiej Polonii Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Joey Sussman / Shutterstock.com

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We wtorek Trump dał do zrozumienia, że stosuje naciski wewnątrz własnej administracji na wprowadzenie zakazu eksportu diesla.

- Powiedziałem: nie wysyłajmy oleju napędowego. Produkujemy go bardzo dużo - oświadczył dziennikarzom.

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Apele o obniżenie cen diesla

- To jeden z tych pomysłów, które na początku brzmią dobrze, ale kiedy się zagłębić w szczegóły, nie ma żadnego ekonomicznego sensu" - stwierdził Dan Brouillette w rozmowie z CNN.

Ekspert sprawował funkcję sekretarza energii w trakcie pierwszej kadencji Donalda Trumpa, w latach 20219-2021.

Coraz więcej republikanów apeluje do Trumpa - należącego do tej partii - o podjęcie działań, dzięki którym udałoby się obniżyć bardzo wysokie ceny diesla. W piątek osiągnęły na stacjach benzynowych poziom ok. 6,50 dolarów (prawie 25 zł) za galon (ok. 3,79 litra).

Diesel na amerykańskich stacjach benzynowych kosztuje ok. 6,50 dolarów za galon Źródło zdjęcia: Shutterstock

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Benzyna podrożeje wraz z dieslem

Brouillette ostrzegł, że ograniczenie eksportu amerykańskiego diesla sprawi, że rafinerie zmniejszą wolumen ropy przetwarzanej na benzynę, olej napędowy i paliwo lotnicze.

- Olej napędowy pochodzi z tej samej baryłki ropy, co benzyna. Zatem gdy wstrzymuje się jego rafinację, wstrzymuje się również rafinację benzyny, co skutkuje ograniczeniem na rynku i może doprowadzić do podwyżek cen zarówno benzyny, jak i diesla - wytłumaczył były sekretarz energii, obecnie pracownik naukowy w Centrum Globalnej Polityki Energetycznej Uniwersytetu Columbia.

Zwolennikiem pomysłu Trumpa nie jest również obecny minister energii Chris Wright.

- Tak radykalne rozwiązanie, jakim jest zakaz eksportu oleju napędowego, zdecydowanie nie zadziała - stwierdził w trakcie wydarzenia zorganizowanego w środę w Nowym Jorku przez magazyn "The Economist".

Paliwo utknie w rafineriach

Eksperci prognozują, że w perspektywie krótkoterminowej, blokada eksportu 1,5 mln baryłek oleju napędowego dziennie mogłaby spowodować gwałtowny spadek cen tego paliwa - zwłaszcza wzdłuż wybrzeża Zatoki Meksykańskiej i na Środkowym Zachodzie USA, gdzie znajduje się wiele amerykańskich rafinerii.

- Jednak nadwyżka diesla prawdopodobnie zostałaby w tych regionach, ponieważ Stany Zjednoczone nie dysponują wystarczającą liczbą rurociągów, aby przetransportować paliwo na wschodnie i zachodnie wybrzeże - powiedział Brouillette.

Dan Brouillette, były sekretarz energii w administracji Trumpa ostrzega przed zakazem eksportu diesla Źródło zdjęcia: ERIK S. LESSER/EPA/PAP

Zagrożenie dla inwestycji

W dłuższej perspektywie zakaz eksportu grozi zamrożeniem inwestycji zagranicznych, co z kolei może podważyć cel administracji Trumpa, żeby zwiększyć moc rafinerii w USA.

- Wysyłacie naprawdę zły sygnał do tych, którzy chcieliby zainwestować w Stanach Zjednoczonych w rozwój tej infrastruktury. Jeśli nie będą mogli liczyć na wasze wsparcie, nie zainwestują tu pieniędzy - zaznaczył.

Jego zdaniem administracja Trumpa powinna skupić się na rozbudowie infrastruktury energetycznej i wydobyciu ropy naftowej.