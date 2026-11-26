Ze świata Zakaz hodowli klatkowej. Zapadł ważny wyrok TSUE Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

04.02.2022 | Chów klatkowy zostanie zakazany w Polsce? "Ja będę na pewno przeciwko takiej decyzji" Źródło wideo: Magda Łucyan | Fakty TVN Źródło zdj. gł.: fakty

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Sprawa dotyczy europejskiej inicjatywy obywatelskiej "End the Cage Age", czyli "Koniec epoki klatkowej". Jej autorzy domagają się zakazu chowu klatkowego wszystkich zwierząt gospodarskich w Unii Europejskiej.

- Komisja nie podjęła dalszych działań w związku z zamiarem położenia kresu hodowli klatkowej niektórych gatunków i kategorii zwierząt - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

The #EUGeneralCourt finds that the @EU_Commission has failed to act on the European Citizens’ Initiative ‘End the Cage Age’ by not providing an updated timetable for its plans to end cage farming for certain animals 👉 https://t.co/hhs6iPqirA — EU Court of Justice (@EUCourtPress) November 25, 2026 Rozwiń

Zgodnie z wyrokiem Komisja Europejska nie może ignorować udanych europejskich inicjatyw obywatelskich ani własnych zobowiązań podjętych w odpowiedzi na postulaty obywateli. Powinna teraz przedstawić harmonogram działań dotyczących stopniowego wycofywania klatek w hodowli między innymi cieląt, królików i kaczek.

Organizacje pozarządowe pozwały Komisję Europejską

Organizacje zajmujące się dobrostanem zwierząt skierowały sprawę do sądu w 2024 roku. Zarzuciły Komisji Europejskiej, że zignorowała inicjatywę dotyczącą zakazu chowu klatkowego mimo wcześniejszych zapowiedzi przygotowania odpowiednich przepisów.

Inicjatywa "End the Cage Age" została zarejestrowana przez Komisję Europejską w 2018 roku. Zebrała około 1,4 mln deklaracji poparcia, a wymagany próg osiągnęła w 18 państwach członkowskich. Tym samym spełniła formalne warunki europejskiej inicjatywy obywatelskiej.

W odpowiedzi na inicjatywę Komisja zapowiedziała działania zmierzające do stopniowego wycofania chowu klatkowego niektórych gatunków i kategorii zwierząt. Zdaniem organizacji społecznych później nie podjęła jednak konkretnych kroków, które prowadziłyby do realizacji tej obietnicy.

Wyrok nie wskazuje konkretnego terminu

Jak podkreśliło Politico, orzeczenie jest zwycięstwem organizacji pozarządowych, ale wiąże się z pewnymi zastrzeżeniami. Sąd nie określił terminu, w którym Komisja Europejska musi podjąć działania.

Unijny organ wykonawczy nadal może również odstąpić od realizacji wcześniejszych zapowiedzi. Musiałby jednak formalnie wycofać się z obietnicy stopniowego zniesienia chowu klatkowego i odpowiednio uzasadnić swoją decyzję.

Wyrok nie oznacza więc automatycznego wprowadzenia zakazu. Zobowiązuje natomiast Komisję do zajęcia jednoznacznego stanowiska i przedstawienia dalszego planu działania.

"Historyczne zwycięstwo dla zwierząt i demokracji"

Orzeczenie z zadowoleniem przyjęła fundacja Compassion in World Farming Polska.

- To historyczne zwycięstwo dla zwierząt i demokracji w Europie. Trybunał Sprawiedliwości jasno stwierdził, że Komisja Europejska musi wywiązywać się ze swoich obietnic złożonych obywatelom. Teraz będzie musiała przedstawić harmonogram prac prowadzących do uwolnienia z klatek około 300 milionów zwierząt, które każdego roku są w ten sposób hodowane w Unii Europejskiej - skomentowała Małgorzata Szadkowska, prezeska fundacji Compassion in World Farming Polska i członkini Komitetu Obywatelskiego europejskiej inicjatywy obywatelskiej "Koniec epoki klatkowej".

Według fundacji jest to pierwszy wyrok, w którym Komisja Europejska została pociągnięta do odpowiedzialności za zobowiązanie podjęte w następstwie udanej europejskiej inicjatywy obywatelskiej. Organizacja podkreśliła, że obietnice składane w odpowiedzi na takie inicjatywy powinny prowadzić do konkretnych działań.

Organizacje oczekują harmonogramu

Compassion in World Farming Polska zwróciła uwagę, że wyrok zapadł w ważnym momencie dla przyszłości hodowli zwierząt w Unii Europejskiej. Zgodnie z aktualnymi deklaracjami Komisja Europejska zamierza przedstawić przepisy dotyczące wycofywania chowu klatkowego kur niosek jeszcze w tym roku, a regulacje odnoszące się do świń - w 2027 roku.

Zdaniem organizacji po wyroku konieczne jest jednak opracowanie jasnego harmonogramu, obejmującego również pozostałe gatunki zwierząt gospodarskich.

- Teraz Komisja musi przedstawić jasny harmonogram również dla wszystkich pozostałych gatunków zwierząt hodowlanych. Musi pilnie zastosować się do wyroku, odbudować zaufanie obywateli do demokratycznych mechanizmów i wreszcie zrealizować obietnicę odejścia od hodowli klatkowej, złożoną milionom obywateli i dotyczącą setek milionów zwierząt - podkreśliła Małgorzata Szadkowska.

Dalsze kroki będą zależały od Komisji Europejskiej. Może ona przedstawić harmonogram prac legislacyjnych prowadzących do stopniowego wycofania klatek albo formalnie zmienić swoje wcześniejsze stanowisko. Po środowym wyroku nie może jednak pozostawić sprawy bez dalszego biegu.