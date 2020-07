Najbardziej zadłużone kraje Unii Europejskiej. Jak wypadła Polska?

Z danych unijnego urzędu statystycznego Eurostatu wynika, że dług publiczny w krajach strefy euro na koniec pierwszego kwartału wzrósł do 86,3 procent PKB z poziomu 84,1 procent na koniec czwartego kwartału 2019 roku. W przypadku całej Wspólnoty wskaźnik wzrósł w ciągu trzech miesięcy z 77,7 do 79,5 procent.

Zadłużenie krajów UE

Z danych Eurostatu wynika, że najwyższy wskaźnik długu publicznego do PKB na koniec pierwszego kwartału 2020 roku odnotowano w Grecji - 176,7 procent. Na drugim miejscu znalazły się Włochy - 137,6 procent, a na trzecim Portugalia - 120 procent. Wysokie wskaźniki odnotowało również w Belgii - 104,4 procent i we Francji - 101,2 procent.

Wpływ koronawirusa

Zdaniem Piotra Bujaka, głównego ekonomisty PKO BP, obecnie ma miejsce powszechne i gwałtowne zadłużanie się państw (może to być widoczne z danych z drugiego kwartału). - Bywaliśmy już świadkami szybkiego i dużego wzrostu długu publicznego w wielu gospodarkach w różnych kryzysowych epizodach, na przykład podczas poprzedniego kryzysu, ale nigdy nie było to tak powszechne, jak obecnie - stwierdził. - Koszty obecnego kryzysu niemal w każdej gospodarce na świecie są tak duże, że wywołuje to znaczny wzrost długu publicznego: uruchamiane są kosztowne programy pomocowe wymagające emisji długu, o wartości kilkunastu, a nawet ponad 20 procent PKB - dodał ekonomista. Jego zdaniem w niektórych przypadkach stanie się tak, że rozmiar kryzysowych obciążeń będzie zbyt duży, aby utrzymać stabilność finansów publicznych. W ocenie Bujaka kluczowy jest wyjściowy - z początku kryzysu - poziom relacji długu do PKB. - Akurat w przypadku Polski ten poziom był niski, o wiele niższy niż średnia unijna. Dzięki temu ryzyko podkopania stabilności naszych finansów publicznych w średnim terminie jest ograniczone, nawet biorąc pod uwagę relatywnie dużą wartość pakietów pomocowych - powiedział. - W przypadku gospodarek, gdzie wyjściowy poziom długu do PKB był wysoki, a zagrożenie trwałą stagnacją gospodarczą jest duże, jak na przykład we Włoszech czy w mniejszym stopniu w Hiszpanii, problemy ze stabilnością finansów publicznych w średnim terminie mogą być poważne - dodał. - Dlatego te kraje argumentują na forum europejskim, że nacisk w funduszach pomocowych UE powinien być na bezzwrotne dotacje, a nie pożyczki, które zwiększają dług - wyjaśnił ekonomista.