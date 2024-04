Stojący na czele Światowego Forum Ekonomicznego (WEF) Borge Brende przemawiał w niedzielę na "Specjalnym spotkaniu WEF w sprawie globalnej współpracy, wzrostu i energii na rzecz rozwoju" w Arabii Saudyjskiej. Podczas wystąpienia ostrzegł, że światowe wskaźniki zadłużenia są zbliżone do poziomów nienotowanych od lat dwudziestych XIX wieku, a dla rozwiniętych gospodarek istnieje ryzyko stagflacji. Stagflacja to niski wzrost gospodarczy połączony z podwyższoną inflacją.

Wzrost gospodarczy i globalne zadłużenie

- Światowy wzrost (szacunkowy) w tym roku wynosi około 3,2 procent. Nie jest źle, ale nie jest to sytuacja, do której byliśmy przyzwyczajeni. Przez dziesięciolecia wzrost sięgał 4 procent – powiedział w rozmowie z CNBC, dodając, że istnieje ryzyko spowolnienia, jakie w latach 70. obserwowano w niektórych dużych gospodarkach.

- Handel ulegnie zmianie, w przypadku globalnych łańcuchów dostaw pojawi się więcej działań typu near-shoring i friends-shoring (przenoszenie biznesów lub ich części do krajów sąsiednich lub państw będących sojusznikami geopolitycznymi - przyp. red.), ale nie powinniśmy wylewać dziecka z kąpielą. Następnie musimy zająć się sytuacją globalnego zadłużenia. Takiego długu nie widzieliśmy od czasów wojen napoleońskich, zadłużenie zbliża się do 100 procent światowego PKB – stwierdził.

Powiedział, że rządy muszą rozważyć, w jaki sposób zmniejszyć to zadłużenie i podjąć odpowiednie środki fiskalne, aby nie dopuścić do sytuacji, w której zapoczątkowałoby to recesję. Wspomniał także o utrzymującej się presji inflacyjnej oraz o tym, że generatywna sztuczna inteligencja może być szansą dla krajów rozwijających się.