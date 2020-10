Pandemia zmniejszyła zużycie energii w Europie. Odnawialne źródła energii z rekordem

Z dokumentu Komisji Europejskiej wynika, że w dużej części Unii Europejskiej obostrzenia wprowadzone w związku z pandemią miały bezprecedensowy wpływ na rynek energii, powodując spadek zużycia gazu i energii elektrycznej odpowiednio o 10 proc. i 11 proc. w drugim kwartale w ujęciu rocznym. Jednocześnie niższe zużycie i wzrost produkcji energii słonecznej przyczyniły się do tego, że odnawialne źródła energii sięgnęły 43 proc. udział w unijnym miksie energetycznym. To nowy kwartalny rekord. Hurtowe ceny energii spadły o 30-50 proc. i osiągnęły poziom niespotykany od ponad dekady. Produkcja węgla spadła o 34 proc. rok do roku. Produkcja energii ze źródeł jądrowych również została poważnie dotknięta kryzysem - spadła o 17 proc. rok do roku.