Ze świata "Z pewnością nie odważą się". Ostrzeżenie dla USA Oprac. Alicja Skiba |

Trump odrzucił propozycję Iranu Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Reuters

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Aragczi przebywa w Bagdadzie na spotkaniu Organizacji Współpracy Islamskiej. Przypomniał, że Iran przedstawił USA propozycję odblokowania cieśniny w połowie września, po załamaniu się tymczasowego zawieszenia broni. Waszyngton przekazał swoje uwagi, które - jak zapewnił minister - są obecnie analizowane przez Teheran.

Propozycja Iranu dla USA

- Nasza propozycja jest nadal aktualna i jeśli po stronie amerykańskiej byłaby choć odrobina uczciwości, której nie ma, droga do ponownego otwarcia cieśniny Ormuz byłaby oczywista - powiedział Aragczi, cytowany przez agencję Reuters.

Wśród siedmiu warunków stawianych przez Iran znajdują się m.in. zniesienie amerykańskiej blokady irańskich portów, wycofanie sankcji USA na eksport irańskiej ropy oraz zakończenie działań zbrojnych na wszystkich frontach w regionie. Według Aragcziego, jeśli Waszyngton zaakceptuje te żądania, cieśnina mogłaby zostać otwarta w ciągu sześciu dni.

Jednym z głównych punktów spornych pozostaje irański program nuklearny. USA domagają się, by rozmowy od początku obejmowały tę kwestię. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance oświadczył na początku października, że Iran musi znacząco ograniczyć możliwości wzbogacania uranu. Teheran nalega natomiast, by negocjacje koncentrowały się początkowo na otwarciu cieśniny Ormuz i przywróceniu bezpieczeństwa żeglugi.

Groźby nowego ministra

W niedzielę nowy minister obrony Iranu Mehrdad Achlaghi, zatwierdzony tego dnia przez parlament, ostrzegł Stany Zjednoczone przed kolejnymi atakami na jego kraj. - Z pewnością nie odważą się nas zaatakować. Jeśli jednak to zrobią, zarówno one, jak i cały region poniosą ogromne straty - powiedział, cytowany przez AFP.

68-letni Achlaghi, objęty sankcjami ONZ w związku z irańskim programem nuklearnym i rakietowym, zastąpił generała Aziza Nasirzadeha, który zginął 28 lutego, pierwszego dnia wojny na Bliskim Wschodzie, w amerykańsko-izraelskich nalotach na Iran.

Znaczenie cieśniny Ormuz

Przed wybuchem wojny przez cieśninę Ormuz przepływało około jednej piątej światowego handlu ropą naftową i skroplonym gazem ziemnym (LNG). Jej zamknięcie stało się jednym z głównych punktów spornych w trwającym od ośmiu miesięcy konflikcie między Iranem a US