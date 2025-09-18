YouTube zagrozi TikTokowi? Platforma zaciera ręce

18 września 2025, 17:01
Źródło:
tvn24.pl
YouTube rozwija Shorts, czyli krótkie formy wideo, wprowadzając narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, które mają pomóc twórcom w rywalizacji z TikTokiem. Dzięki integracji z technologią Veo 3 możliwe będzie tworzenie materiałów wideo w wysokiej jakości, co – jak zapewnia platforma – sprawi, że treści staną się jeszcze bardziej atrakcyjne i interaktywne.

Na konferencji "Made on YouTube" ogłoszono szeroki zestaw innowacji – od funkcji montażu wspomaganych sztuczną inteligencją, przez generowanie podkładów muzycznych, aż po rozwiązania wspierające kooperację między twórcami. To najobszerniejsza modernizacja Shorts od momentu ich debiutu.

YouTube Shortsevgenikoltsov / Shutterstock.com

AI zmienia YouTube Shorts

Świeżo wprowadzone funkcje YouTube Shorts ułatwiają twórcom produkcję bardziej dynamicznych materiałów. Z pomocą technologii Veo 3 opracowanej przez Google DeepMind można tworzyć tła wideo, dodawać elementy scenografii czy modyfikować ruch w nagraniach. AI jest również w stanie automatycznie przygotować wstępny montaż z surowych ujęć.

Jednym z ciekawszych dodatków jest funkcja "Speech to song", która automatycznie zamienia wypowiedziane kwestie w zabawną ścieżkę muzyczną. To rozwiązanie ma pomóc twórcom tworzyć angażujące treści w krótkim czasie, bez potrzeby korzystania z zaawansowanych programów do obróbki dźwięku i wideo.

- Widzimy AI jako kolejną ewolucję narzędzi – zaprojektowaną tak, by wspierać ludzką kreatywność i opowiadanie historii – podkreślił Neal Mohan, CEO YouTube, zaznaczając, że przyszłość rozrywki nadal należy do twórców, a nie technologii czy wielkich korporacji.

Walka o rynek krótkich wideo

Walka o krótkie formy wideo nie jest nowym zjawiskiem – jeszcze przed TikTokiem głośno było o Vine, aplikacji Twittera, która w 2013 roku podbiła internet sześciosekundowymi klipami. Choć Vine zakończył działalność w 2017 roku, to właśnie on wyznaczył kierunek dla dzisiejszych gigantów.

TikTok rozwinął ideę krótkiego, błyskawicznie "konsumowanego" wideo, a YouTube Shorts i Instagram Reels dołączyły się do wyścigu, wprowadzając własne rozwiązania. Dziś rynek wygląda inaczej – zamiast jednej niszowej aplikacji mamy trzy globalne platformy, które nie tylko rywalizują o uwagę użytkowników, ale też kształtują kulturę internetu.

Ciągłe udoskonalanie usług przez największe platformy to zjawisko korzystne – zarówno dla użytkowników, jak i reklamodawców, którzy dzięki rosnącej konkurencji zyskują szerszy wybór i bardziej atrakcyjne warunki współpracy.

Autorka/Autor:Jan Sowa/ams

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

TechnologiaAIYouTubeTikTok
