Wyszli, kiedy Rosjanin zabierał głos. Gwałtowna reakcja w trakcie szczytu
W Bangkoku odbywa się posiedzenie komitetu sterującego MFW. Gdy głos zabrał minister finansów Rosji Anton Siłuanow wielu delegatów opuściło salę - podał Reuters, powołując się na trzy źródła zaznajomione ze sprawą.
Kontrowersyjne posiedzenie MFW
Według jednego z rozmówców agencji wśród delegacji, które wyszły z sali podczas wystąpienia rosyjskiego ministra, byli przedstawiciele państw Unii Europejskiej.
Drugi urzędnik powiedział, że wśród osób, które wyszły, byli delegaci z Danii, Szwecji, Finlandii, Norwegii, Litwy, Łotwy i Estonii.
- Wojna w Ukrainie ma dla nas w Europie znaczenie egzystencjalne. Nie możemy normalizować stosunków z Rosją - powiedział Reutersowi jeden z europejskich dyplomatów.
Podziały w MFW
Reuters zwrócił uwagę, że od rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r. głębokie podziały w Międzynarodowym Komitecie Walutowym i Finansowym (IMFC), organie doradczym MFW, uniemożliwiają przyjmowanie wspólnych oświadczeń na zasadzie konsensusu.
Jak dodała agencja, w tym roku napięcia ponownie się nasiliły, m.in. w związku z pogorszeniem relacji między USA a Ukrainą.