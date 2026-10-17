Ze świata Wyszli, kiedy Rosjanin zabierał głos. Gwałtowna reakcja w trakcie szczytu Oprac. Alicja Skiba |

Trump uchylił stosowanie wobec Rosji sankcji wynikających z ustawy Grahama Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/RUNGROJ YONGRIT

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W Bangkoku odbywa się posiedzenie komitetu sterującego MFW. Gdy głos zabrał minister finansów Rosji Anton Siłuanow wielu delegatów opuściło salę - podał Reuters, powołując się na trzy źródła zaznajomione ze sprawą.

Kontrowersyjne posiedzenie MFW

Według jednego z rozmówców agencji wśród delegacji, które wyszły z sali podczas wystąpienia rosyjskiego ministra, byli przedstawiciele państw Unii Europejskiej.

Drugi urzędnik powiedział, że wśród osób, które wyszły, byli delegaci z Danii, Szwecji, Finlandii, Norwegii, Litwy, Łotwy i Estonii.

- Wojna w Ukrainie ma dla nas w Europie znaczenie egzystencjalne. Nie możemy normalizować stosunków z Rosją - powiedział Reutersowi jeden z europejskich dyplomatów.

Podziały w MFW

Reuters zwrócił uwagę, że od rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r. głębokie podziały w Międzynarodowym Komitecie Walutowym i Finansowym (IMFC), organie doradczym MFW, uniemożliwiają przyjmowanie wspólnych oświadczeń na zasadzie konsensusu.

Jak dodała agencja, w tym roku napięcia ponownie się nasiliły, m.in. w związku z pogorszeniem relacji między USA a Ukrainą.