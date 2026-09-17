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Podatki, dopłaty i ulgi. Tak Europa próbuje walczyć z kryzysem paliwowym

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Szyjka napełniarki zbiornika AdBlue i Diesel. Otwarty kołpak zbiornika paliwa czarnego samochodu do napełniania zbiornika gazu benzyną lub olejem napędowym
Dawid Czopek o kryzysie paliwowym
Źródło wideo: TVN24 BiS
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Nie tylko uzależniona od dostaw ropy z Arabii Saudyjskiej Polska zmaga się z kryzysem paliowym. W Niemczech ceny diesla pobiły rekord, we Francji rząd przedłuża pakiet osłonowy, a w Hiszpanii firmy transportowe domagają się bezpośrednich dopłat do paliwa.

Zgodnie z najnowszymi danymi niemieckiego automobilklubu ADAC litr oleju napędowego w Niemczech kosztuje średnio 2,45 euro (równowartość 10,67 zł). Średnia cena litra benzyny E10 wynosi zaś 2,3 euro (ok. 10 zł). Tak drogo na stacjach za Odrą jeszcze nie było.

Jak podaje ADAC, olej napędowy jest obecnie o blisko 71 centów droższy niż pod koniec lutego, na kilka dni przed atakiem USA i Izraela na Iran.

Zapowiedzi interwencji rządu

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz zapowiedział wtorek reakcję rządu na rekordowe podwyżki, ale nadal nie przedstawił konkretnego planu działania.

W rządzącej koalicji ścierają się różne pomysły. Podczas gdy socjaldemokraci domagają się m.in. wprowadzenia podatku od nadmiarowych zysków koncernów oraz limitu cen paliw, chadecy podchodzą do tych propozycji sceptycznie. Ministra gospodarki Katherina Reiche z chadeckiej CDU preferuje bezpośrednie wypłaty dla wybranych grup społecznych, zróżnicowane według dochodu.

Na wiosnę rząd w Berlinie wprowadził dwumiesięczną obniżkę podatku paliwowego. Wygasła ona pod koniec czerwca.

Postulaty hiszpańskich przewoźników

Z żądaniami przewoźników drogowych mierzy się socjalistyczny rząd Hiszpanii. Podane w tym tygodniu przez hiszpańskie ministerstwo transformacji ekologicznej ceny paliw są najwyższymi od początku roku. Jeszcze na początku września benzyna kosztowała średnio 1,8 euro za litr, a olej napędowy - 1,78 euro.

15 września było to już 1,92 euro za litr benzyny i 1,9 euro za litr diesla.

W odpowiedzi na kryzys związany z konfliktem w cieśninie Ormuz rząd w Madrycie przygotował w marcu pakiet wsparcia dla przedsiębiorców i gospodarstw domowych. W jego ramach firmy przewozowe, rolnicy i rybacy do 30 września kupują paliwa ze zniżką w wysokości 20 centów (87 groszy) za litr.

To rozwiązanie nie wszystkich jednak satysfakcjonuje. Krajowa Federacja Stowarzyszeń Transportowych Hiszpanii (Fenadismer) wystąpiła o "pilne" spotkanie z ministrem gospodarki. Domaga się wprowadzenia od października nowego programu wsparcia opartego na bezpośrednich dopłatach dla sektora transportowego. Zdaniem Fenadismer obniżki podatków na paliwa wprowadzone przez rząd nie działają, ponieważ korzyści z tego tytułu zostały w dużej mierze przejęte przez koncerny paliwowe.

Plany francuskiego rządu

Z kolei jak podała Agence France-Presse powołując się na źródła w rządzie, premier Francji Sebastien Lecornu poprosił ministrów, aby ci przedłużyli do 31 grudnia pakiet pomocowy dla sektorów dotkniętych wysokimi cenami paliw. Z osłon korzystają obecnie m.in. rolnicy i rybacy.

Wsparcie dla przedsiębiorstw budowlanych realizujących m.in. inwestycje infrastrukturalne i potrzebujących paliwa do zasilania maszyn zostanie utrzymane na poziomie 20 centów za litr paliwa, a rolnicy dalej będą dostawać pomoc wynoszącą 15 centów za litr.

Ostatnie podwyżki cen paliw sprowokowały apele do protestów na wzór tych, które ogarnęły Francję na przełomie 2018 i 2019 roku. Symbolem tych demonstracji stały się żółte kamizelki, które nosili ich uczestnicy. Wówczas jedną z przyczyn wyjścia ludzi na ulicę były wysokie ceny paliw i zapowiedź rządu dotycząca podwyższenia podatku na produkty energetyczne (TICPE).

Źródło: PAP
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Tagi:
NiemcyPaliwoCeny paliwRopa naftowaKonflikt na Bliskim Wschodzie
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