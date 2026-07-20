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Wysokie ceny domów mogą zaważyć na wyniku wyborów w USA

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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Niska dostępność nieruchomości mieszkalnych to dla młodych Amerykanów najważniejszy problem gospodarczy przed listopadowymi wyborami - wynika z badania przeprowadzonego przez CNBC.

W listopadowych wyborach połówkowych do Kongresu Amerykanie zdecydują, czy w drugiej połowie swojej kadencji prezydent Donald Trump zachowa polityczną sprawczość, czy też zostanie politycznie ubezwłasnowolniony.

Problemy gospodarcze Trumpa

Dziś w obydwu izbach parlamentu republikanie mają lekką przewagę, ale jej utrzymanie jest mocno niepewne. Wojna w Iranie i benzyna po cztery dolary za galon (ok. 3,8 zł za litr) osłabiają szanse na wyborczy sukces partii Trumpa za cztery miesiące. Szczególnie w Izbie Reprezentantów. Utrata przewagi w Kongresie oznaczałaby, że przez kolejne dwa lata Trumpowi trudno byłoby forsować swoje prawodawcze inicjatywy.

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Jak jednak wynika z przeprowadzonego w połowie lipca przez CNBC badania All-America Economic Survey, dla młodszej części elektoratu to nie Iran i benzyna są najważniejszymi ekonomicznym czynnikiem wpływającym na wyborcze preferencje.

Dla respondentów w wieku 18-34 lat takim czynnikiem są bowiem ceny domów i mieszkań. W przypadku mężczyzn dostępność nieruchomości jest kluczowym gospodarczym czynnikiem dla większości respondentów w wieku produkcyjnym (w wieku 18-49 lat).

Sprawa dla demokratów

W ostatnich wyborach prezydenckich w 2024 roku kwestią gospodarczą, która miała największy wpływ na decyzje polityczne wyborców, było zdrowie, a ściślej niedoskonałości amerykańskiego systemu opieki zdrowotnej.

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Ceny usług medycznych w Stanach Zjednoczonych są zdecydowanie najwyższe na świecie. - Mieszkalnictwo może w listopadowych wyborach mieć równie duże znaczenie, co opieka zdrowotna w 2024 roku - powiedział Jay Campbell, partner w Hart Research, powiązanej z Partią Demokratyczną agencją badań opinii.

Z przedwyborczych analiz wynika, że na liście spraw priorytetowych kwestia cen i dostępności nieruchomości jest wyżej wśród wyborców Partii Demokratycznej i wśród osób, które nie deklarują wyraźnych sympatii politycznych. Elektorat republikanów, także młodsza jego część, przywiązuje większą uwagę do kwestii imigracji, cen żywności i wojny w Iranie.

Drożyzna na rynku

Elementem rozgrywki o głosy przed listopadowymi wyborami cząstkowymi była uchwalona w czerwcu, przy wysokim poparciu obydwu partii w obydwu izbach Kongresu, ustawa mieszkaniowa "ROAD to Housing Act". Nowy akt prawny miał zapewnić zwiększenie podaży nowych domów i mieszkań i pomóc powstrzymać kroczący wzrost cen. Z Zillow Home Value Index, zestawienia przeciętnych cen średniej wielkości domów i mieszkań w USA, wynika, że o ile taka statystyczna nieruchomość na początku 2019 roku kosztowała około 242 tysięcy dolarów, to teraz trzeba na nią wyłożyć ponad 372 tysiące dolarów (wzrost o około. 54 procent w ciągu siedmiu lat).

Wprowadzenie ustawy próbował storpedować Donald Trump, który uznał, że nowy akt prawny niczego nie zmieni i odmówił złożenia pod nim podpisu. Z uwagi na proceduralny szczegół "ROAD to Housing Act" udało się jednak wprowadzić do amerykańskiego systemu prawnego.

Wybory połówkowe do Kongresu odbędą się w pierwszy wtorek listopada.

Źródło: CNBC
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Tagi:
domyNieruchomościwybory połówkowe
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