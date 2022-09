Los czekoladowych zajączków przesądzony: te niewłaściwe mają zostać zniszczone. Jest wyrok sądu

W czwartek 29 września szwajcarski sąd najwyższej instancji uznał, że produkowane przez niemiecką sieć sklepów Lidl czekoladowe zajączki są łudząco podobne do jednego z najbardziej rozpoznawalnych produktów szwajcarskiego producenta czekolady - marki Lindt. W związku z tym nakazano zaprzestanie ich sprzedaży i zniszczenie wszystkich zapasów. Nie oznacza to jednak, że czekolada zostanie zmarnowana.

"Zniszczenie zapasów jest proporcjonalne [do przedmiotu sprawy - red.], zwłaszcza że nie musi to oznaczać, iż sama czekolada ma ulec unicestwieniu" - tak brzmi fragment werdyktu szwajcarskiego sądu. Sugeruje on, że niemiecka sieć handlowa nie musi całkowicie utylizować użytej do wykonania zajączków czekolady, jej przetopienie i ponowne użycie jest możliwe.