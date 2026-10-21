Ze świata Wypadek rosyjskiego samolotu. Lot treningowy niedaleko Polski Oprac. Alicja Skiba |

Trump: Rosja jest w porządku wobec Ukrainy Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: SERGEI ILNITSKY/EPA/PAP

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Załoga rosyjskiego samolotu składająca się z dwóch osób zdołała się katapultować i została ewakuowana przez służby ratownicze. Samolot spadł na niezamieszkanym terenie, nie powodując zniszczeń ani ofiar na ziemi.

Su-30 w obwodzie królewieckim

Samoloty Su-30 znajdują się na wyposażeniu dwóch jednostek rosyjskich sił powietrznych stacjonujących w obwodzie królewieckim: 4. Gwardyjskiego Morskiego Pułku Lotniczego i 689. Gwardyjskiego Pułku Lotnictwa Myśliwskiego.

Su-30 (w kodzie NATO: Flanker-C) to rosyjski dwumiejscowy, dwusilnikowy samolot myśliwski i wielozadaniowy. Jest uzbrojony w działko 30 mm, może przenosić także do 8 ton uzbrojenia: pociski rakietowe, bomby lotnicze itp.

Wyprodukowano ok. 150 samolotów tego typu dla rosyjskiej armii; od początku wojny z Ukrainą rosyjskie lotnictwo straciło kilkanaście samolotów tego typu. Samoloty trafiły również na eksport m.in. do Indii, Chin, Algierii i Armenii.