Musk zapowiada nowe, ekonomiczne auto. Ceny akcji wystrzeliły

Szykowali się na najgorsze

Przychody Tesli w pierwszym kwartale 2024 roku sięgnęły 21,3 mld USD, co oznacza spadek o 9 proc. rok do roku. Zysk netto Tesli wyniósł w pierwszym kwartale 1,13 mld USD. To spadek o aż 55 proc. w porównaniu do poprzedniego roku.