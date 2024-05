Zyski za rok finansowy do marca wzrosły o 34 proc. do 1,92 mld euro i to pomimo gwałtownego wzrostu kosztów paliwa. Ryanair, któremu plany ekspansji utrudniały opóźnienia w dostawach nowych samolotów Boeinga, przekazał, że może przewieźć w tym roku 200 milionów klientów, jeśli nowe samoloty zostaną dostarczone zgodnie z harmonogramem - podał brytyjski portal.