Prezes Goldman Sachs z wynagrodzeniem mniejszym o 30 procent. Zarobił 25 milionów dolarów

Goldman Sachs zapłacił dyrektorowi generalnemu Davidowi Solomonowi 25 milionów dolarów za 2022 rok, czyli prawie 30 procent mniej niż rok wcześniej. To trudny okres dla giganta bankowości inwestycyjnej, który odnotował gwałtowny spadek zysków, zlikwidował tysiące miejsc pracy i obniżył premie dla pracowników.

W piątkowym zgłoszeniu do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Goldman Sachs ujawnił, że Solomon otrzymał pensję podstawową w wysokości 2 milionów dolarów i 23 miliony dolarów wynagrodzenia zmiennego (w gotówce i akcjach zastrzeżonych).

To wciąż bardzo duża kwota, a spadła przecież o prawie 30 proc. w porównaniu z 2021 rokiem, kiedy prezes Goldman Sachs zarobił 35 milionów dolarów. To sprawiało, że Solomon był najlepiej opłacanym dyrektorem generalnym dużego banku z Wall Street, obok szefa banku Morgan Stanley Jamesa Gormana. W 2022 roku wynagrodzenie Gormana zostało obniżone o 10 procent do 31,5 miliona dolarów.