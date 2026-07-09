Ze świata Ogromne wydatki linii lotniczych. To wpływ konfliktu Oprac. Alicja Skiba |

Rosną obawy o ceny paliw w wakacje. Komentarze ekspertów i polityków Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Jak podkreśla agencja Associated Press, najnowsze dane odzwierciedlają utrzymujący się wpływ gwałtownego wzrostu kosztów energii, będącego następstwem konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie. Zakłócił on transport morski przez cieśninę Ormuz, stanowiącą kluczowy szlak dostaw ropy naftowej na światowy rynek. To drugi miesiąc z rzędu, kiedy koszty osiągnęły poziom sześciu miliardów dolarów.

Linie podatne na wahania cen energii

Wzrost wydatków rok do roku wynikał przede wszystkim z wyższych cen paliwa lotniczego, a nie ze znaczącego zwiększenia jego zużycia. Średnia cena płacona przez linie lotnicze w maju wyniosła 4,09 dolara za galon. Choć była ona nieco niższa od kwietniowej (4,11 dolara), to o 85 proc. przewyższała koszt 2,21 dolara odnotowany w maju ubiegłego roku.

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W odpowiedzi na skokowy wzrost kosztów linie lotnicze na całym świecie podniosły ceny biletów oraz opłaty dodatkowe, a także ograniczyły liczbę połączeń. Paliwo jest zazwyczaj jednym z głównych wydatków operacyjnych linii lotniczych, co czyni przewoźników szczególnie podatnymi na wahania cen energii.

Wpływ porozumienia pokojowego

Ceny surowca nieco spadły po osiągnięciu wiosennych szczytów, gdy USA i Iran zawarły 17 czerwca w Paryżu wstępne porozumienie pokojowe. Jednak w nocy z wtorku na środę zostało ono ostatecznie złamane.

Według AP w piątek linie lotnicze Delta mają przedstawić wyniki finansowe za drugi kwartał, rozpoczynając tym samym serię publikacji raportów finansowych amerykańskich przewoźników. Oczekuje się, że kadra zarządzająca odniesie się do wpływu niedawnych spadków cen paliw na przyszłą sytuację finansową branży.

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