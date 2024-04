Zakaz żebrania w całym kraju. Na początek w dawnej stolicy

Wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa i obrzydzenie gubernatora

Liczne zakazy żebrania w afrykańskich państwach

W 2016 roku prawo takie wprowadziło wschodnioafrykańskie Malawi. Karą za żebranie jest grzywna w wysokości około 2 dolarów lub trzy miesiące więzienia. Przed ogłoszeniem zakazu, na zlecenie rządu, przeprowadzono badanie, mające pokazać, jak wielu żebrzących jest rzeczywiście w potrzebie. Okazało się, że tylko około 400 z 4500 osób żebrzących na ulicach dwóch największych miast Malawi robi to z absolutnej konieczności. Trzy lata później rygorystyczne prawo zakazujące żebrania wprowadziła Rwanda, której stolica Kigali w tym samym roku uznana została w jednym z rankingów ONZ za najpiękniejsze miasto Afryki. Chcąc utrzymać tę pozycję, rząd środkowoafrykańskiego kraju wprowadził politykę "reintegracji osób oskarżonych o wykazywanie dewiacyjnych zachowań, w tym dzieci żyjących na ulicach". Wszystko to w ramach strategii wykorzenienia przestępczości. W praktyce z ulic Rwandy zniknęli żebracy i włóczące się dzieci, bo w większości trafili do ośrodka przejściowego Gikondo Transit Center w Kigali, gdzie poddawani są resocjalizacji. Nawet prorządowa Narodowa Komisja ds. Dzieci w jednym ze swoich raportów wykorzystanym przez Human Rights Watch stwierdziła, że 44 proc. chłopców i 36 proc. dziewcząt skarżyło się, że doświadczyło przemocy w ośrodku, w którym byli przetrzymywani. W tym samym czasie Ghana wprowadziła akcję "Zejdź z ulicy i żyj lepiej" (Get Off the Streets and Live a Better Life). Wspierało ją prawo stanowiące, że każda osoba żebrząca i przebywająca w jakimkolwiek lokalu lub miejscu w celu żebrania może zostać aresztowana przez policję bez nakazu i podlega karze grzywny lub pozbawienia wolności do trzech miesięcy. Żebrzących to nie zniechęciło i wciąż można ich spotkać przy głównej drodze Accry Tetteh Quarshie-Madina czy East Legon-Shiashie.