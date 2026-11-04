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Skok na giełdzie w USA. Rynek reaguje na wynik wyborów

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giełda Wall Street
Demokraci wygrywają w USA. Czy właśnie poznaliśmy ich kandydata na prezydenta?
Źródło wideo: FAKTY TVN
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Amerykańskie indeksy odnotowały w środę solidne wzrosty. Tak giełda zareagowała na zwycięstwo demokratów w wyborach połówkowych - przekazał CNN. Obawy rynku budzi jednak przyszłość sektora sztucznej inteligencji w nowej rzeczywistości politycznej.

Dow Jones skoczył o 1240 punktów (czyli o 2,4 proc.), zmierzając ku najlepszemu dziennemu wynikowi od kwietnia. Z kolei indeksy S&P 500 oraz zdominowany przez spółki technologiczne Nasdaq Composite zyskały po 1,4 proc.

Podzielona władza w USA

Inwestorzy z zadowoleniem przyjęli jasne rozstrzygnięcie wyborów. Rynkowi sprzyja również perspektywa paraliżu legislacyjnego przy podzielonej władzy (między demokratycznym Kongresem i republikańskim Białym Domem), co potrafi zahamować nadmierne wydatki budżetowe i stworzyć bardziej przewidywalne otoczenie gospodarcze - tłumaczy CNN. Wskaźnik VIX, mierzący oczekiwaną zmienność na rynku, spadł o 16 proc.

Oczekiwania, że wynik wyborów pozwoli utrzymać w ryzach nadmierne zadłużanie się i wydatki rządu, wzmocniły amerykańskie obligacje skarbowe, prowadząc do spadku ich rentowności. Dolar osłabł w relacji do koszyka głównych walut.

"Podzielony rząd zazwyczaj utrudnia uchwalanie pakietów stymulacyjnych. To z kolei nieco złagodziło obawy dotyczące ścieżki finansów publicznych" - zauważyli analitycy Deutsche Banku.

Scenariusz ten "znacząco ograniczy program legislacyjny Trumpa, zwłaszcza w kwestii podatków, impulsów fiskalnych i wydatków. Jednak demokraci również nie będą mieli wolnej ręki w pisaniu prawa na nowo, ponieważ Trump zachowuje prawo weta" - wskazała w środowej notatce Charu Chanana, główny strateg inwestycyjny platformy handlowej Saxo.

Wybory w USA a przyszłość sektora AI

Inwestorzy spodziewają się, że wynik wyborów może wpłynąć również na przyszłość centrów danych - podstawowej infrastruktury dla napędzającego amerykańską giełdę sektora AI.

Analitycy z Wall Street spodziewali się dobrych wyników demokratów, ale skala ich zwycięstwa zaskoczyła część inwestorów. Gwałtowny rozwój centrów danych AI w poszczególnych stanach stał się kluczowym tematem wielu kampanii. Wygrana demokratów w stanach takich jak Teksas rodzi pytania, czy nie należy spodziewać się kolejnych moratoriów lub ograniczeń, które mogłyby spowolnić tempo rozbudowy tej infrastruktury.

Choć większość spółek zyskiwała w środę, akcje producentów półprzewodników oraz innych firm zaangażowanych w budowę centrów danych odnotowały spadki. Akcje Nvidii potaniały o 2 proc., a fundusz ETF śledzący spółki z sektora infrastruktury AI stracił 10 proc.

"Choć fala zwycięstw demokratów może wywołać zmienność w niektórych sektorach, takich jak technologie i AI - ze względu na rosnący sprzeciw społeczny wobec budowy centrów danych - wierzymy, że rynki mogą kontynuować marsz w górę niezależnie od wyniku, premiując spadek niepewności" - ocenił Justin Buell, dyrektor ds. inwestycji w Continuity Group.

Notowania spółek Elona Muska - Tesli oraz SpaceX - spadły po około 4 proc. Musk uczynił z Teksasu główną siedzibę swoich firm, a zwycięstwa demokratów w wyścigach o fotel gubernatora oraz mandat w Senacie rzucają cień niepewności na jego przyszłe relacje z władzami stanowymi. Multimiliarder wydał na kampanie republikanów około 366 milionów dolarów.

Źródło: CNN
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Tagi:
Wall StreetWyboryUSAPartia Demokratyczna USAcentra danych
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