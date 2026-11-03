Ze świata Najbogatsi wydali majątek na kampanie wyborcze. W Kalifornii padł rekord Oprac. Wiktor Knowski |

Wybory połówkowe w USA. Relacja Piotra Kraśki z Nowego Jorku Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/CHRIS TORRES

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Jak wynika z analizy serwisu, wśród najbogatszych mieszkańców stanu jest więcej zarejestrowanych demokratów niż republikanów, choć preferencje polityczne w tej grupie są bardziej zróżnicowane niż wśród ogółu wyborców w kraju.

Amerykański portal zidentyfikował 166 miliarderów w kalifornijskim rejestrze wyborców:

największą grupę wśród nich stanowią wyborcy niezrzeszeni - 39 proc., podczas gdy wśród ogółu mieszkańców stanu odsetek ten wynosi 23 proc.,

jako demokraci zarejestrowało się 36 proc. miliarderów, co stanowi niższy wynik niż wśród ogółu kalifornijskich wyborców, gdzie poparcie dla tej partii sięga 45 proc.,

republikanie stanowią 22 proc. zarejestrowanych miliarderów, przez co są w tej grupie znacznie mniej liczni niż demokraci.

Jak przekazał portal, kwota 612 milionów dolarów stanowi rekord dla tego stanu. Ostatni raz, kiedy miliarderzy w Kalifornii wydali kwotę zbliżoną do obecnego poziomu, miał miejsce w 2010 roku. Wówczas, jak wynika z analizy Politico, przeznaczyli oni 147 milionów dolarów na stanowe wybory oraz głosowania nad różnymi inicjatywami.

Demokraci wśród miliarderów

Wśród miliarderów deklarujących poparcie dla demokratów znaleźli się m.in.:

Mark Zuckerberg, szef koncernu Meta,

Sam Altman, szef OpenAI,

Dario Amodei, założyciel Anthropic.

Jako republikanie zarejestrowani są m.in.:

były gubernator Kalifornii Arnold Schwarzenegger,

właściciel drużyn Golden State Warriors i Golden State Valkyries Joe Lacob,

przedsiębiorca Palmer Luckey, darczyńca Donalda Trumpa.

- Dane pokazują, że sytuacja jest znacznie bardziej złożona - ocenił w rozmowie z portalem republikański konsultant polityczny Mike Murphy, odnosząc się do stereotypu utożsamiającego wielki majątek z poparciem dla republikanów.

Skala zaangażowania finansowego najbogatszych była bezprecedensowa. Miliarder Tom Steyer wydał ponad 200 mln dolarów na nieudaną kampanię w prawyborach gubernatorskich. Ponad 300 mln dolarów przeznaczono natomiast na kontrkampanię przeciwko propozycji jednorazowego opodatkowania najbogatszych mieszkańców stanu, której przewodził współzałożyciel Google Sergey Brin. Dziesiątki milionów dolarów wyłożył również chirurg i wynalazca Gary Michelson.

Przewaga niezrzeszonych

Ponad 30 miliarderów ujętych w rejestrze mieszka w San Francisco, a kolejnych 15 - w Los Angeles. Przeszło 60 proc. osób w tej grupie majątkowej, zidentyfikowanych przez Politico, głosowało w każdych z trzech ostatnich wyborów prezydenckich.

Analiza portalu wskazuje na to, że choć kalifornijscy miliarderzy częściej popierają demokratów niż republikanów, najliczniejszą grupę stanowią osoby niezwiązane formalnie z żadnym z dwóch głównych ugrupowań.

Amerykanie wybiorą we wtorek cały skład Izby Reprezentantów i 35 ze 100 senatorów, a także gubernatorów w 36 stanach. Sondaże wskazują na to, że demokraci są faworytami do przejęcia kontroli nad obiema izbami Kongresu.