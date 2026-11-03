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Najbogatsi wydali majątek na kampanie wyborcze. W Kalifornii padł rekord

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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/CHRIS TORRES
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Miliarderzy z Kalifornii wydali w tym roku rekordową kwotę 612 milionów dolarów na kampanie przed wyborami do Kongresu - przekazał portal Politico. Przyczyną tak ogromnych wydatków miała być między innymi propozycja wprowadzenia jednorazowego podatku dla najbogatszych.

Jak wynika z analizy serwisu, wśród najbogatszych mieszkańców stanu jest więcej zarejestrowanych demokratów niż republikanów, choć preferencje polityczne w tej grupie są bardziej zróżnicowane niż wśród ogółu wyborców w kraju.

Amerykański portal zidentyfikował 166 miliarderów w kalifornijskim rejestrze wyborców:

  • największą grupę wśród nich stanowią wyborcy niezrzeszeni - 39 proc., podczas gdy wśród ogółu mieszkańców stanu odsetek ten wynosi 23 proc.,
  • jako demokraci zarejestrowało się 36 proc. miliarderów, co stanowi niższy wynik niż wśród ogółu kalifornijskich wyborców, gdzie poparcie dla tej partii sięga 45 proc.,
  • republikanie stanowią 22 proc. zarejestrowanych miliarderów, przez co są w tej grupie znacznie mniej liczni niż demokraci.

Jak przekazał portal, kwota 612 milionów dolarów stanowi rekord dla tego stanu. Ostatni raz, kiedy miliarderzy w Kalifornii wydali kwotę zbliżoną do obecnego poziomu, miał miejsce w 2010 roku. Wówczas, jak wynika z analizy Politico, przeznaczyli oni 147 milionów dolarów na stanowe wybory oraz głosowania nad różnymi inicjatywami.

Demokraci wśród miliarderów

Wśród miliarderów deklarujących poparcie dla demokratów znaleźli się m.in.:

  • Mark Zuckerberg, szef koncernu Meta,
  • Sam Altman, szef OpenAI,
  • Dario Amodei, założyciel Anthropic.

Jako republikanie zarejestrowani są m.in.:

  • były gubernator Kalifornii Arnold Schwarzenegger,
  • właściciel drużyn Golden State Warriors i Golden State Valkyries Joe Lacob,
  • przedsiębiorca Palmer Luckey, darczyńca Donalda Trumpa.

- Dane pokazują, że sytuacja jest znacznie bardziej złożona - ocenił w rozmowie z portalem republikański konsultant polityczny Mike Murphy, odnosząc się do stereotypu utożsamiającego wielki majątek z poparciem dla republikanów.

Skala zaangażowania finansowego najbogatszych była bezprecedensowa. Miliarder Tom Steyer wydał ponad 200 mln dolarów na nieudaną kampanię w prawyborach gubernatorskich. Ponad 300 mln dolarów przeznaczono natomiast na kontrkampanię przeciwko propozycji jednorazowego opodatkowania najbogatszych mieszkańców stanu, której przewodził współzałożyciel Google Sergey Brin. Dziesiątki milionów dolarów wyłożył również chirurg i wynalazca Gary Michelson.

Przewaga niezrzeszonych

Ponad 30 miliarderów ujętych w rejestrze mieszka w San Francisco, a kolejnych 15 - w Los Angeles. Przeszło 60 proc. osób w tej grupie majątkowej, zidentyfikowanych przez Politico, głosowało w każdych z trzech ostatnich wyborów prezydenckich.

Analiza portalu wskazuje na to, że choć kalifornijscy miliarderzy częściej popierają demokratów niż republikanów, najliczniejszą grupę stanowią osoby niezwiązane formalnie z żadnym z dwóch głównych ugrupowań.

Amerykanie wybiorą we wtorek cały skład Izby Reprezentantów i 35 ze 100 senatorów, a także gubernatorów w 36 stanach. Sondaże wskazują na to, że demokraci są faworytami do przejęcia kontroli nad obiema izbami Kongresu.

Źródło: PAP
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Tagi:
KaliforniaMiliarderzyNajbogatsi ludzie świataOpodatkowanie najbogatszychUSAPartia Demokratyczna USAPartia Republikańska USA
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