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Oskarżenia Trumpa. "Winna jest stacja, nie ja"

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Donald Trump
Krajobraz po wyborach w USA. Demokraci chcą rozliczać administrację Donalda Trumpa
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ANNABELLE GORDON / POOL
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Donald Trump zaatakował w mediach społecznościowych Fox News. Podczas gdy spływały pierwsze rezultaty wyborów, w których demokraci przejęli obie izby Kongresu, prezydent USA stwierdził, że stacja ponosi część odpowiedzialności za wyniki.

Fox News "ponosi odpowiedzialność za te przegrane, ponieważ nieustannie i konsekwentnie oddaje głos opozycji z Partii Demokratycznej" - napisał Trump we wpisie na swoim portalu społecznościowym. Wcześniej prezydent przez lata gorąco wspierał Fox News, które pozostawało niemal bezkrytyczne wobec jego polityki.

Wpis Donalda Trumpa o odpowiedzialności Fox News za wynik wyborów
Wpis Donalda Trumpa o odpowiedzialności Fox News za wynik wyborów
Źródło zdjęcia: Truth Social

Demokraci przejęli kontrolę zarówno nad Senatem, jak i Izbą Reprezentantów, zdobywając mandaty w stanach sprzyjających zazwyczaj republikanom (w których Trump wygrał ostatnie wybory z dwucyfrową przewagą), w tym w Teksasie, Karolinie Południowej oraz Kansas.

Donald Trump krytykuje Fox News

Trump, w ramach serii wpisów poświęconych Fox News, zwrócił uwagę na spadek oglądalności stacji. Przypisał go poświęcaniu zbyt wiele czasu antenowego demokratom.

"Oglądalność FoxNews drastycznie spadła (aż o 27 proc.!), ponieważ poświęcają zbyt dużo czasu na pokazywanie ogarniętych syndromem anty-Trumpowym demokratów! Wszyscy ci ludzie, którzy kiedyś oglądali Fox, a teraz tego nie robią, doskonale to rozumieją. Winna jest stacja, nie ja" - napisał prezydent (Trump w mediach społecznościowych używa określenia "Dumocrats" co ma stanowić połączenie słów "dumb" - głupi i "democrats").

Wpis Donalda Trumpa o Fox News
Wpis Donalda Trumpa o Fox News
Źródło zdjęcia: Truth Social

"Sondaż Fox News - zawsze najgorszy - jest skrajnie obraźliwy ze względu na zadawane w nim pytania. Każde pytanie to celowy atak, a każda odpowiedź to "BZDURA!". Tak jest już od lat" - napisał w osobnym wpisie prezydent.

Zaledwie dzień wcześniej, 3 listopada, Trump zaatakował jedną z komentatorek stacji - strateg polityczną Partii Demokratycznej Jessikę Tarlov. "Oglądam przedwyborcze prognozy w Fox News, ale nie mogę znieść głosu Jessiki Tarlov - jest głupia jak but, ale to właśnie jej głos doprowadza mnie do szału. Muszę przełączyć na coś innego, dopóki ta nieudaczniczka nie zejdzie z anteny - wrócę później! Prezydent DONALD J. TRUMP".

Wpis Donalda Trumpa o komentatorce w Fox News
Wpis Donalda Trumpa o komentatorce w Fox News
Źródło zdjęcia: Truth Social

Spadek oglądalności Fox News

W wydanym w zeszłym tygodniu komunikacie prasowym Fox News poinformował, że w październiku średnia widownia wynosiła 1,1 miliona osób, co oznacza spadek o około 27 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku. Dyrektor generalny Fox Corp., Lachlan Murdoch, odniósł się do tego spadku w poniedziałek podczas telekonferencji z analitykami poświęconej wynikom kwartalnym spółki, tłumacząc go "zmęczeniem widzów".

Murdoch zaznaczył jednak, że tego rodzaju przesunięcia są naturalne w okresie poprzedzającym wybory połówkowe za drugiej kadencji prezydenta i dodał, że spadek nie wynika z przechodzenia widowni do konkurencji. - Ci widzowie nie uciekają do innych stacji informacyjnych. Nie przełączają się na MS NOW ani na CNN - powiedział. - Są po prostu zmęczeni i ogólnie oglądają nieco mniej telewizji.

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Jednak w tym samym okresie stacje MS NOW (należąca do koncernu Versant) oraz CNN (należąca do Skydance) odnotowały w październiku dwucyfrowe wzrosty oglądalności w pasmie wieczornym (primetime) w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Według danych Nielsen cytowanych przez Fox, MS NOW miał w październiku średnio 588 tysięcy widzów w ujęciu całodobowym, natomiast CNN - 402 tysiące.

FIFA napędzała zyski z reklam

Pomimo spadku oglądalności Fox News w skali roku, spółka wykazała poza tym dobre wyniki za kwartał, co Murdoch określił mianem "znakomitego otwarcia roku finansowego 2027". Koncern Fox Corp. - obejmujący telewizyjne kanały linearne, aktywa rozrywkowe i sportowe oraz biznes streamingowy - wykazuje w pierwszym kwartale swojego roku obrotowego przychody na poziomie 4,57 miliarda dolarów, co stanowi wzrost o 22 proc. rok do roku.

Wybory w USA, Fox News
Wybory w USA, Fox News
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/RICHARD RODRIGUEZ

Spółka wskazała na bardzo dobre wyniki z tytułu sprzedaży reklam, które skoczyły o 47 proc., do czego przyczyniły się wysokie nakłady na spoty polityczne oraz Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej Mężczyzn (FIFA), transmitowane częściowo na platformach Fox w czerwcu i lipcu.

Trump często krytykuje koncerny medialne, a w szczególności stacje telewizyjne, które uważa za uprzedzone wobec swojej osoby. Choć wielokrotnie brał na celownik telewizje NBC oraz należącą do Disneya ABC, relacje prezydenta z Fox i należącymi do grupy kanałami pozostawały dotąd znacznie bardziej serdeczne. W poniedziałek wieczorem, tuż przed wyborami, Trump wystąpił jeszcze jako gość w programie "Hannity" na antenie Fox News.

Źródło: CNBC
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Tagi:
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