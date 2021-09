Polityka energetyczna Niemiec. Co partie obiecały swoim wyborcom?

Walka z kryzysem klimatycznym oraz kwestia zapewnienia stałych dostaw niedrogiej energii dla największej gospodarki Europy należały do głównych tematów kampanii przed wyborami parlamentarnymi w Niemczech. Co partie oferują i obiecują swoim wyborcom?

O godzinie 8.00 w niedzielę otwarte zostały lokale wyborcze w RFN. Niemcy mogą oddawać swoje głosy w wyborach do Bundestagu do godziny 18.00. Nowy parlament wybierze następcę kanclerz Angeli Merkel, która odchodzi po 16 latach rządów. W przedwyborczych sondażach socjaldemokraci nieznacznie wyprzedzają chadeków.

Wszystkie partie głównego nurtu są zgodne co do potrzeby zmniejszenia emisji (dwutlenku węgla), ale dzielą je kwestie sposobu ich osiągnięcia. Poniżej wyjaśniamy propozycje polityki energetycznej największych niemieckich partii oraz skrajnie prawicowej Alternatywy dla Niemiec (AfD).

Frakcja CDU/CSU

CDU i CSU są przeciwne radykalnym zmianom, chcą ulepszać "dobre rzeczy", jakie już zostały osiągnięte. Odnosi się to m.in. do utrzymania obecnej produkcji przemysłowej, przy jednoczesnym zwrócenia uwagi na ochronę klimatu. Są zdecydowanie przeciwni podwyżkom podatków, ale też wprowadzaniu większych ulg.

- neutralność klimatyczna do 2045 roku,

- redukcja emisji gazów cieplarnianych o 65 proc. do 2030 roku.

- zniesienie opłaty za OZE doliczanej do rachunków konsumentów.

SPD

Socjaldemokraci w swoim programie zobowiązują się osiągnięcia celu, jakim jest ochrona klimatu, poprzez zmniejszenie emisji CO2 o 65 proc. do 2030 r. (m.in. przez ograniczenie prędkości do 130 km/h na autostradach, rozbudowę sieci kolejowej). Zakładają osiągnięcie neutralności klimatycznej najpóźniej do 2045 r. SPD zapowiada też obniżenie podatków dla większości, ale też podniesienie ich dla "bardzo bogatych".