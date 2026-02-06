Koniec z "głosami za drinka". Prohibicja w dniu wyborów

Logo TVN24
W Tajlandii odbędą się w niedzielę wybory parlamentarne i jednocześnie referendum o zmianie konstytucji narzuconej przez wojsko. Tego dnia oprócz ciszy wyborczej będzie obowiązywała również "cisza alkoholowa". Władze zakazały sprzedaży i wręczania trunków, by ukrócić proceder kupowania głosów.

Prohibicja, obowiązująca przez kolejne 24 godziny od godz. 18 czasu miejscowego w sobotę, dotknie m.in. turystów w Bangkoku czy na Phuket. Restauratorzy liczą straty, sięgające połowy weekendowych obrotów. Przepisy o zakazie sprzedaży alkoholu, stosowane od lat, mają zapobiegać korupcji politycznej w kraju, gdzie wymiana "głosu za drinka" była niegdyś powszechną praktyką.

Niestabilność parlamentarna

Niedzielne głosowanie odbędzie się w trybie przyspieszonym. Uprawnionych do udziału w wyborach jest 53 mln obywateli, którzy zdecydują o obsadzeniu 500 mandatów w Izbie Reprezentantów. Tajlandia zmaga się z głęboką niestabilnością – kraj miał trzech premierów w ciągu ostatnich trzech lat. Obecny szef rządu, Anutin Charnvirakul, rozwiązał parlament w grudniu 2025 r., zaledwie po trzech miesiącach urzędowania, by uprzedzić wniosek o wotum nieufności.

Faworytem sondaży jest progresywna Partia Ludu (People's Party), domagająca się zmian strukturalnych. Analitycy ostrzegają jednak przed powtórką z 2023 r. Wówczas poprzedniczka tej formacji - Move Forward - wygrała wybory, ale nie objęła władzy z powodu blokady ze strony konserwatywnego Senatu, mianowanego przez wojsko, oraz decyzji Trybunału Konstytucyjnego, który ostatecznie rozwiązał partię. W rezultacie rządy przejęła koalicja konserwatystów - partii Bhumjaithai obecnego premiera oraz populistycznej partii Pheu Thai, związanej z wpływową rodziną Shinawatrów.

Szansa na ograniczenie wpływu wojska

Stawka głosowania wykracza poza skład parlamentu. Obywatele zdecydują w referendum, czy parlament będzie mógł rozpocząć prace nad nową konstytucją, która zastąpiłaby obecną, narzuconą przez wojsko po zamachu stanu w 2014 r.

Zmiana ta mogłaby ograniczyć wpływ na politykę armii i systemu sądownictwa, które regularnie blokują wyniki wyborów niezgodne z wolą elit.

Opracowała Alicja Skiba/ams

Autorka/Autor: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica