Wujaszek Wania zastąpi McDonald's. Rosjanie mają plan, jak poradzić sobie bez zagranicznych marek

Lokale, w których do niedawna działał McDonald's, mogą zostać ponownie otwarte. Amerykańska sieć póki co jednak nie wraca na rosyjski rynek. Restauracje będą działać pod łudząco podobnym do oryginalnego szyldem ze zmienioną nazwą - "Wujaszek Wania". Wniosek o zatwierdzenie nowego znaku towarowego trafił już do rosyjskiego urzędu patentowego.

Tuż po zamknięciu restauracji amerykańskiej sieci w Rosji przewodniczący Dumy Państwowej Wiaczesław Wołodin zapowiedział, że McDonald’s zostanie zastąpiony nową siecią restauracji o nazwie Wujaszek Wania. - No dobrze, zamknijcie się! Jutro nie będzie już McDonald's, ale będzie funkcjonował Wujaszek Wania - powiedział polityk.

Moskwa, Rosja McDonald's EPA/MAXIM SHIPENKOV

Także burmistrz Moskwy Siergiej Sobianin powiedział, że miasto przeznaczy równowartość 3,3 miliona funtów na stworzenie nowej rosyjskiej sieci fast foodów.

Wniosek o zatwierdzenie nowego znaku towarowego trafił już do rosyjskiego urzędu patentowego. Nowe logo opublikował w mediach społecznościowych prawnik specjalizujący się w ochronie znaków towarowych Josh Gerben. "Przejmowanie znaków towarowych w Rosji rozpoczęło się" - ocenił.

Internauci szybko zwrócili uwagę, że nowe logo "Wujka Wani" jest łudząco podobne do tego używanego przez McDonald's. Twórcy znaku towarowego również użyli czerwonego tła z jasnożółtą literą. Nazwę restauracji zapisaną białą czcionką. Pierwszą literę "W" zapisano znakiem z cyrylicy - "В", co wygląda jak znane miłośnikom sieci amerykańskich fast foodów odwrócone "M".

Od początku inwazji na Ukrainie do połowy marca działalność w Rosji w mniejszym lub większym stopniu zawiesiło 400 firm - wynika z listy opracowanej przez profesora amerykańskiego uniwersytetu Yale Jeffreya Sonnenfelda. Niektóre znane zachodnie koncerny jednak wciąż nie zdecydowały się na taki krok.

Rosja. Amerykańskie firmy otrzymują ostrzeżenia

McDonald's jest jedną z firm, które zostały ostrzeżone przed możliwością aresztowania liderów, konfiskatą mienia i przejęciem znaków towarowych. Jak informował niedawno The Wall Street Journal, dotyczyło to także takich firm jak Coca-Cola Co., P&G, czy IBM.

Gazeta powołała się na swoje źródła, które powiedziały, że "w minionym tygodniu prokuratorzy przekazali ostrzeżenia firmom takim jak Coca-Cola Co., McDonald's Corp., Procter & Gamble Co, International Business Machines Corp. IBM i właściciel KFC, Yum Brands Inc, YUM Telefony, "listy i wizyty zawierały groźby pozwania firm do sądu i zajęcia aktywów, w tym znaków towarowych" Źródła dodały, że "ostrzeżenia prokuratury były skierowane do firm z różnych sektorów, w tym technologicznego, spożywczego, odzieżowego i bankowego".

"Prezydent Rosji Władimir Putin w zeszłym tygodniu wyraził poparcie dla ustawy nacjonalizującej aktywa zagranicznych firm, które opuszczają jego kraj z powodu inwazji na Ukrainę" - przypomniał WSJ.

24 lutego Rosja rozpoczęła wspieraną przez Białoruś inwazję na Ukrainę; wcześniej Federacja Rosyjska uznała niepodległość dwóch separatystycznych "republik" znajdujących się na wschodzie Ukrainy. W związku z napaścią na Ukrainę i zbrodniami na ludności cywilnej wiele państw i przedsiębiorstw na świecie nałożyło na Rosję sankcje gospodarcze i polityczne.

Autor:mp/ams

Źródło: TVN24 Biznes