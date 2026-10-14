Ze świata Inflacja w USA przyspieszyła. Ważny odczyt przed decyzją Fed Oprac. Jan Sowa |

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Amerykański wskaźnik cen konsumpcyjnych wzrósł we wrześniu o 0,6 proc. miesiąc do miesiąca, po korekcie sezonowej. W ujęciu rocznym inflacja przyspieszyła z 3,4 proc. do 3,7 proc. Ekonomiści ankietowani przez Reutersa prognozowali wzrost do 3,6 proc.

Ceny benzyny wzrosły we wrześniu o 9,1 proc. Wyższe koszty paliw i żywności szczególnie odczuwają gospodarstwa domowe o niższych dochodach.

- Ludzie zwracają uwagę na ceny żywności i energii. Odczuwają je każdego dnia - powiedział Sung Won Sohn, profesor finansów i ekonomii na Loyola Marymount University.

Inflacja bazowa powyżej prognoz

Inflacja bazowa, która nie uwzględnia cen żywności i energii, wzrosła we wrześniu o 0,3 proc. miesiąc do miesiąca i o 2,6 proc. rok do roku. Ekonomiści spodziewali się odpowiednio 0,2 i 2,5 proc. W sierpniu wskaźnik wzrósł o 0,3 proc. w ujęciu miesięcznym i o 2,4 proc. w rocznym.

Wyższy od oczekiwań odczyt bazowy może wzmocnić argumenty zwolenników utrzymania wysokich stóp procentowych lub ich kolejnej podwyżki. Sama inflacja CPI nie przesądza jednak o decyzji banku centralnego.

We wrześniu Rezerwa Federalna podniosła główną stopę procentową o 0,25 pkt proc., do przedziału 3,75-4 proc. Była to pierwsza podwyżka od trzech lat. Wrześniowy wzrost stóp do tego przedziału potwierdzają również aktualne źródła

Szansa na podwyżkę stóp procentowych w USA

Po publikacji danych inflacyjnych, inwestorzy uznali, że decyzja Fed o stopach procentowych w tym miesiącu może być bardziej wyrównana, niż wcześniej zakładano - podał Reuters.

Kontrakty terminowe wskazywały wcześniej na 22-procentowe prawdopodobieństwo podwyżki na posiedzeniu 27-28 października. Po raporcie, który pokazał także szybszy od prognoz wzrost inflacji bazowej, szanse te wzrosły do około 40 proc.

Po publikacji raportu kontrakty terminowe na indeks S&P 500 spadły o 0,3 proc., a rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA wzrosła o osiem punktów bazowych, do 5,3 proc. Indeks dolara zyskał 0,5 proc. i osiągnął najwyższy poziom od kwietnia 2025 roku - podał CNN.