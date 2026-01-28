Logo TVN24
Ze świata

Linie lotnicze pod lupą. Pasażerowie mogli zostać wprowadzeni w błąd

walizka podroz lotnisko wakcje kobieta bagaz bagaze shutterstock_2629869557
Samoloty linii EasyJet
Źródło: Reuters Archive
Linie lotnicze EasyJet zostały upomniane przez brytyjski organ nadzorczy (ASA) za reklamowanie opłat za bagaż podręczny "od 5,99 funta". ASA stwierdziło, że klienci mogli mylnie sądzić, że mogą wnieść walizkę na pokład właśnie za tę kwotę.

Skargę do Advertising Standards Authority (ASA) złożyła organizacja konsumencka Which?, która zauważyła, że tanie linie lotnicze często reklamują niskie ceny biletów, a potem doliczają wysokie opłaty za bagaż.

Stanowisko EasyJet

EasyJet tłumaczył, że 5,99 funta to cena wyjściowa dla dużych bagaży kabinowych na niektórych trasach i że strona miała charakter informacyjny, nie reklamowy. Po uwagach ASA linia zmieniła treść strony, dodając: "Opłaty różnią się w zależności od popytu, trasy, daty lotu oraz momentu rezerwacji. Dokładną cenę zobaczysz w momencie zakupu."

ASA stwierdziło jednak, że przewoźnik nie przedstawił dowodów na to, że faktycznie można zarezerwować duży bagaż za 5,99 funta "na większości tras i w różnych terminach". W związku z tym reklama wprowadzała w błąd i EasyJet musi zrezygnować z tego sformułowania w przyszłości.

Samolot Easy Jet
Samolot Easy Jet
Źródło: Shutterstock

Ekspert ds. podróży Simon Calder zwraca uwagę, że w przypadku tanich linii lotniczych opłaty za bagaż mogą znacząco zwiększyć koszt podróży – czasem nawet o 165 proc. w porównaniu do ceny samego biletu. Which? podaje, że w praktyce standardowe ceny bagażu kabinowego w EasyJet są pięciokrotnie wyższe niż 5,99 funta.

Eksperci podkreślają, że problem nie dotyczy tylko EasyJet i zmniejsza zaufanie pasażerów do linii lotniczych. W zeszłym roku Parlament Europejski zagłosował za prawem, które pozwoli pasażerom wnosić na pokład bagaż podręczny do 7 kg bez dodatkowych opłat, ale prawo to musi jeszcze zostać zatwierdzone przez państwa członkowskie.

Autorka/Autor: Jan Sowa/ToL

Źródło: BBC

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Linie lotnicze
