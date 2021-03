Najszczęśliwsze państwa świata. Pozycja lidera utrzymana

Miniony rok był szalenie trudny dla ludzi na całym świecie - napisano w komentarzu do raportu Instytutu Gallupa poświęconego stopniu szczęśliwości mieszkańców poszczególnych krajów. Pandemia nie tylko spowodowała śmierć ponad 2,6 miliona ludzi na całym świecie, ale także doprowadziła do ogromnych wstrząsów w życiu codziennym.

Na czele rankingu bez zmian

O ile USA awansowały w rankingu z 18. na 14. miejsce, to Wielka Brytania spadła z 13. na 18. ; Australia utrzymała 12. pozycję.

Mierzenie szczęścia w dobie pandemii

Chociaż doszło do pewnych zmian w pierwszej dziesiątce na liście - przy czym Islandia awansowała o dwa miejsca z czwartego na drugie, a Norwegia spadła z piątego na ósme miejsce - wyniki są podobne do tych z poprzedniego roku, co jest postrzegane jako pozytywny znak.