Irańskie tankowce wymknęły się USA. Napięcia w cieśninie Ormuz

Wojna w Iranie. Mural na ulicy w Teheranie
Trzy niszczyciele Marynarki Wojennej USA wypłynęły z Cieśniny Ormuz pod ostrzałem
Źródło: Reuters
Trzy puste irańskie tankowce przełamały w ostatnich dniach amerykańską blokadę cieśniny Ormuz i wróciły do Iranu - przekazała firma TankerTrackers. Tamtejsze media donosiły w piątek o "sporadycznych starciach" między siłami zbrojnymi Iranu, a marynarką wojenną USA w kluczowej dla trwającego konfliktu cieśninie.

Według irańskiej agencji Fars do starć doszło mimo oficjalnie obowiązującego zawieszenia broni, ale nie podała ona szczegółów.

Trzy tankowce przekroczyły linię blokady

Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) podało w piątek, że siły USA blokują obecnie ruch ponad 70 tankowców płynących do i z irańskich portów. Według dowództwa zablokowane statki mogą pomieścić ponad 166 mln baryłek irańskiej ropy naftowej o szacunkowej wartości przekraczającej 13 mld dolarów.

Z informacji firmy TankerTrackers, zajmującej się analizą ruchu morskiego, trzy płynące bez ładunku tankowce, należące do irańskiego państwowego przedsiębiorstwa transportującego ropę, przekroczyły w ciągu ostatnich dwóch dni linię blokady USA. Powróciły one do Iranu przez wyłączną strefę ekonomiczną Pakistanu. Według firmy statki te mają łączną zdolność przewozu 5 mln baryłek ropy.

Jedna z jednostek - Hasna - pojawiła się w systemie automatycznej identyfikacji statków (AIS) w czwartek wieczorem u wybrzeży Omanu, około 254 mil morskich (470 km) na zachód od linii blokady.

W środę CENTCOM podał, że amerykańskie siły uniemożliwiły Hasnie dopłynięcie do portu w Iranie, gdy załoga statku zignorowała powtarzane ostrzeżenia.

Kluczowy szlak dla transportu ropy

Po rozpoczęciu amerykańsko-izraelskich bombardowań Iranu faktyczne zamknięcie cieśniny przez Teheran - szlaku, którym przed wojną transportowano nawet jedną piątą światowej produkcji ropy i gazu - doprowadziło do gwałtownego wzrostu cen paliw i wstrząsów w światowej gospodarce.

Obecnie Iran blokuje wyjście statków z Zatoki Perskiej przez Ormuz, co uniemożliwia eksport surowców z innych państw regionu, natomiast po drugiej stronie cieśniny siły USA zatrzymują statki płynące do irańskich portów, uniemożliwiając w ten sposób eksport irańskiej ropy naftowej i gazu.

CENTCOM podał, że dotąd przekierowano ponad 50 statków. W operacji uczestniczy ponad 15 tys. żołnierzy, ponad 200 samolotów i ponad 20 okrętów.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

IranUSACieśnina OrmuzRopa naftowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
