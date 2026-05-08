Irańskie tankowce wymknęły się USA. Napięcia w cieśninie Ormuz
Według irańskiej agencji Fars do starć doszło mimo oficjalnie obowiązującego zawieszenia broni, ale nie podała ona szczegółów.
Trzy tankowce przekroczyły linię blokady
Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) podało w piątek, że siły USA blokują obecnie ruch ponad 70 tankowców płynących do i z irańskich portów. Według dowództwa zablokowane statki mogą pomieścić ponad 166 mln baryłek irańskiej ropy naftowej o szacunkowej wartości przekraczającej 13 mld dolarów.
Z informacji firmy TankerTrackers, zajmującej się analizą ruchu morskiego, trzy płynące bez ładunku tankowce, należące do irańskiego państwowego przedsiębiorstwa transportującego ropę, przekroczyły w ciągu ostatnich dwóch dni linię blokady USA. Powróciły one do Iranu przez wyłączną strefę ekonomiczną Pakistanu. Według firmy statki te mają łączną zdolność przewozu 5 mln baryłek ropy.
Jedna z jednostek - Hasna - pojawiła się w systemie automatycznej identyfikacji statków (AIS) w czwartek wieczorem u wybrzeży Omanu, około 254 mil morskich (470 km) na zachód od linii blokady.
W środę CENTCOM podał, że amerykańskie siły uniemożliwiły Hasnie dopłynięcie do portu w Iranie, gdy załoga statku zignorowała powtarzane ostrzeżenia.
Kluczowy szlak dla transportu ropy
Po rozpoczęciu amerykańsko-izraelskich bombardowań Iranu faktyczne zamknięcie cieśniny przez Teheran - szlaku, którym przed wojną transportowano nawet jedną piątą światowej produkcji ropy i gazu - doprowadziło do gwałtownego wzrostu cen paliw i wstrząsów w światowej gospodarce.
Obecnie Iran blokuje wyjście statków z Zatoki Perskiej przez Ormuz, co uniemożliwia eksport surowców z innych państw regionu, natomiast po drugiej stronie cieśniny siły USA zatrzymują statki płynące do irańskich portów, uniemożliwiając w ten sposób eksport irańskiej ropy naftowej i gazu.
CENTCOM podał, że dotąd przekierowano ponad 50 statków. W operacji uczestniczy ponad 15 tys. żołnierzy, ponad 200 samolotów i ponad 20 okrętów.
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH