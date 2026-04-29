Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Trump zaostrza retorykę wobec Iranu

|
Donald Trump
Trump o rozmowach z Iranem: dobrze się dogadujemy, ale kto wie
Źródło: Reuters
Iran nie potrafi podpisać "nienuklearnego porozumienia" i powinien "szybko się opamiętać" - stwierdził prezydent USA Donald Trump we wpisie na należącej do niego platformie Truth Social. Publikacja zatytułowana "Koniec z miłym facetem" zawiera grafikę przedstawiającą Trumpa z karabinem szturmowym na tle eksplozji pośród jałowego, górskiego krajobrazu.

"Iran nie potrafi się pozbierać. Nie mają pojęcia, jak podpisać nienuklearne porozumienie. Niech lepiej szybko się opamiętają!" - głosi wpis Trumpa na platformie Truth Social.

Trump o Iranie: niech się szybko opamiętają
Źródło: truthsocial.com

Trump - podkreśliła agencja Reutersa - nie wyjaśnił we wpisie, co miałoby składać się na wspomniane porozumienie. Iran domagał się natomiast uznania, że ma prawo do wzbogacania uranu w celach pokojowych i cywilnych.

Maciej Michałek

Irański program jądrowy

Teheran dysponuje zapasami około 440 kg uranu wzbogaconego do poziomu 60 proc. Do pokojowych zastosowań używa się jednak uranu znacznie mniej wzbogaconego - do pięciu proc. w elektrowniach jądrowych wykorzystujących reaktory wodne i do 20 proc. w przypadku niektórych innych zastosowań cywilnych. Z 440 kg uranu wzbogaconego do 60 proc. można byłoby stosunkowo szybko wyprodukować około 10 głowic nuklearnych.

Dziennik "The Wall Street Journal" przekazał, że prezydent polecił swoim doradcom przygotować się na przedłużoną blokadę irańskich portów. Stany Zjednoczone odpowiedziały w ten sposób na zablokowanie cieśniny Ormuz przez Teheran w pierwszych dniach wojny z USA i Izraelem, rozpoczętej 28 lutego.

Trump nie był zadowolony z najnowszej propozycji Iranu. Teheran miał oferować odłożenie dyskusji na temat programu jądrowego Iranu do czasu zakończenia konfliktu i szybkiego rozstrzygnięcia sporów dotyczących żeglugi przez cieśninę, którą przed wojną eksportowane były ropa naftowa i skroplony gaz z krajów regionu Zatoki Perskiej - przypomniał Reuters.

- Jednak Trump chce, aby kwestie jądrowe zostały rozwiązane od samego początku - powiadomił anonimowo jeden z amerykański urzędników, cytowanych przez agencję.

Niejasna sytuacja Iranu

Natomiast we wtorkowym poście na Truth Social Trump napisał: "Iran właśnie poinformował nas, że znajduje się w "stanie upadku". Chcą, abyśmy jak najszybciej "otworzyli cieśninę Ormuz", podczas gdy oni próbują ustalić sytuację przywódczą (co, jak sądzę, uda im się zrobić!)".

Z jego wpisu nie wynikało jasno, w jaki sposób Iran mógł przekazać tę wiadomość. Teheran nie zareagował natychmiast na najnowsze komentarze Trumpa - podkreślił Reuters.

Trump: Iran poinformował nas, że jest w stanie upadku
Źródło: truthsocial.com

Wcześniej rzecznik irańskiej armii powiedział państwowym mediom, że Republika Islamska nie uważa wojny za zakończoną.

Jak zauważyła agencja Reutersa, w Iranie nie ma już jednego, niekwestionowanego przywódcy na szczytach władzy, co może powodować zaostrzenie stanowiska Teheranu w negocjacjach.

W jednym z pierwszych amerykańskich ataków 28 lutego zginęło wielu irańskich dowódców i liderów, a także najwyższy przywódca, ajatollah Ali Chamenei. Stanowisko odziedziczył jego syn Modżtaba, który również został ciężko ranny. W rezultacie - podkreślił Reuters, powołując się na źródła w Iranie i opinie analityków - większy wpływ na władzę mają obecnie radykalni dowódcy Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej.

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/GRAEME SLOAN / POOL

Udostępnij:
Tagi:
Donald Trump, USA, Iran, Cieśnina Ormuz
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

