"Wbrew interesowi Stanów Zjednoczonych"

Jeden z bankierów, Siergiej Bielajew, uważa, że odebranie mu 900 mln dolarów w wyniku przegranego procesu z rosyjskim rządem, posłużyłoby do finansowania wojny z Ukrainą. Bielajew wierzy, że potężny aparat państwowy Rosji przejął jego bank z błahych powodów, a następnie wykorzystał zachodnie sądy, by odebrać mu pozostałe dobra. Bankier uważa, że jest niewinny i działał zgodnie z normami rosyjskiej bankowości. - Uznanie orzeczenia, które pozwoliłoby na dofinansowywanie rosyjskiego banku centralnego jest wbrew interesowi Stanów Zjednoczonych - powiedział Bielajew, mieszkający obecnie w stanie Connecticut. Inny rosyjski bankier, Ilja Jurow, osiadł w Anglii. Jego gotycka posiadłość warta 8 mln dolarów ma zostać sprzedana wierzycielom przez syndyka masy upadłościowej. Jurow również wyraził obawy, że pieniądze tak uzyskane mogą zostać przeznaczone na wojnę. Jego żona, Natalia Jurowa, napisała w marcu do syndyka, że jego postępowanie łamie zasady brytyjskich sankcji wobec Moskwy i oskarżyła go o brak moralności.