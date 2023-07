Unijne sankcje wobec Rosji na dłużej. Jest decyzja

czytaj dalej

Prawo i Sprawiedliwość chce zmian na rynku aptek. Wedle najnowszego projektu aptekę będzie mógł prowadzić tylko farmaceuta lub farmaceuci, a jeden podmiot może mieć do czterech aptek w całym kraju. - Przez nowe przepisy dotyczące aptek mogą wzrosnąć ceny leków. Spadnie też ich dostępność - alarmowała w TVN24 BiS dyrektorka operacyjna w American Chamber of Commerce in Poland Marzena Drela. Dodała również, że sposób procedowania prawa w Polsce może odstraszyć inwestorów.