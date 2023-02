Kilka scenariuszy dla ukraińskiej gospodarki. "Blackouty są dużym problemem"

Gospodarka Ukrainy w 2023 roku może się skurczyć o 5 procent, ale z drugiej strony może też zanotować niewielki wzrost - wynika z prognoz ekonomistów ankietowanych przez Agencję Reutera. Bardziej optymistyczne prognozy przedstawia ukraińskie ministerstwo gospodarki. Największą przeszkodą w rozwoju może być dostęp do stabilnego przesyłu energii. Najmocniej odczuwa to sektor metalurgiczny, kluczowy filar gospodarki.

Kiedy wiosną ukraińskie wojska zmusiły armię rosyjską do wycofania się ze stolicy, sektor detaliczny, jak i cała gospodarka, odbiły się. Z danych ukraińskiego Europejskiego Stowarzyszenia Biznesu - które skupia ponad 1000 zagranicznych i ukraińskich firm - wynika, że do końca maja 47 proc. firm członkowskich w pełni przywróciło działalność, a kolejne 50 proc. pracowało z pewnymi ograniczeniami.

Jednak w październiku rozpoczęły się rosyjskie ataki rakietowe, które uderzyły w infrastrukturę energetyczną w całym kraju, co doprowadziło do przerw w dostawach prądu w czasie zimy. Szczególnie mocno odczuł to przemysł ciężki.