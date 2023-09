Rosja planuje wzrost na wydatki wojskowe. Te oficjalne będą rekordowe

"Rosja planuje ogromny wzrost wydatków na obronę w związku z przeciągającą się wojną" – podaje Bloomberg. "Według projektu, który był przedmiotem obrad rządu w piątek, wydatki obronne miałyby w 2024 r. wzrosnąć do 10,8 bln rubli (112 mld dol.) z 6,4 bln rubli w roku obecnym" - podaje agencja Bloomberg, wskazując, że jest to trzykrotnie większa suma niż wydatki na obronę w roku 2021, poprzedzającym pełnoskalową inwazję na Ukrainę. Wydatki obronne w 2024 r. według projektu będą stanowić 6 proc. PKB. W 2023 r. było to 3,9 proc., a w 2021 r. – 2,7 proc. Wydatki tajne mają się według prognozy niemal podwoić, co zdaniem Bloomberga oznacza, że Kreml w dalszym ciągu próbuje uniknąć ujawnienia kosztów wojny. Z informacji Bloomberga wynika, że tajne wydatki wzrosną do 11,1 bln rubli z 6,5 bln w 2023 r.