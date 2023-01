Japonia zaostrza sankcje wobec Rosji. Jest komentarz Brukseli

Japonia zaostrzy sankcje wobec Rosji w reakcji na czwartkową falę rosyjskich uderzeń rakietowych w Ukrainę, dodając kolejne towary do listy zakazanych do eksportu do Rosji i zamrażając aktywa rosyjskich przedstawicieli władz i podmiotów gospodarczych. Rosja dokonała tego dnia ataków na terytorium całej Ukrainy, w których zginęło co najmniej 11 osób, po tym jak Niemcy i Stany Zjednoczone obiecały przekazać Kijowowi czołgi, które mogą pomóc w walce z rosyjską ofensywą.