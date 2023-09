Ile pieniędzy wydała Rosja na wojnę przeciwko Ukrainie?

Największa kwota w wydatkach na wojnę dotyczy samego prowadzenia działań zbrojnych - kosztowało to dotąd Rosję około 51,3 mld dolarów. "Forbes" nie wlicza do kosztów obecnej wojny stałych wydatków Rosji na obronność, ani też strat gospodarczych wywołanych wojną.

Wojna w Ukrainie - ile pieniędzy wydała Rosja?

W 2022 roku artyleria rosyjska zużywała średnio 50 tys. sztuk amunicji dziennie. Teraz tempo to spadło do 10 tys. sztuk amunicji każdego dnia. Średnia cena jednego pocisku artyleryjskiego to 1 tys. dolarów, co oznacza, że na zaopatrzenie artylerii Rosjanie wydali od lutego 2022 roku ponad 9 mld dolarów - podał "Forbes".