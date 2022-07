Rosyjski atak na kluczowy port. Cena pszenicy podskoczyła

czytaj dalej

Według nowej ustawy dotyczącej dodatku węglowego dotacja przysługuje gospodarstwom domowym, w których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel. W praktyce jednak może być to trudne do sprawdzenia - podaje "Dziennik Gazeta Prawna". Zaczęły się już też zgłaszać osoby, które chcą poprawić wcześniejszą deklarację złożoną do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.